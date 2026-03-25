Una nuova avventura prende forma per il tennista Luca Nardi: è ufficialmente iniziata la sua collaborazione con Renzo Furlan. L'annuncio è stato dato dallo stesso tecnico durante una puntata di Sky Tennis Club, aprendo uno scenario intrigante. Le parole di Furlan hanno rivelato: “Sì, ci sono dei lavori in corso, potrebbe essere una bellissima sfida”.

Furlan, forte di una lunga e proficua esperienza al fianco di Jasmine Paolini, vede in Nardi un progetto da costruire con pazienza e profondità. “È un giocatore che ha un potenziale enorme e quindi fa sempre piacere poter lavorare con un giovane di tale prospettiva.

Credo che il primo periodo sarà proprio mirato a questo: cercare di capire di più del ragazzo, conoscerci e creare l’alchimia giusta per ottenere risultati all’altezza del suo talento”.

Lo stop forzato: un'opportunità inattesa

La tempistica di questa nuova intesa è particolare: Luca Nardi è fermo a causa di una frattura all’ulna del braccio sinistro. L'infortunio è stato rimediato dopo una caduta durante le qualificazioni di Indian Wells. Il tennista stesso ha spiegato sui social: “Ho avuto una brutta caduta. Solo dopo alcuni accertamenti fatti negli ultimi giorni abbiamo scoperto che si tratta di una frattura dell’ulna. Sono molto dispiaciuto, ma ora è il momento di fermarmi, recuperare bene e lavorare per tornare il prima possibile.

Farò di tutto per ripartire al meglio”.

Questo stop forzato, sebbene sfortunato, potrebbe paradossalmente trasformarsi in un’opportunità preziosa. Offre infatti il tempo necessario per riflettere, riorganizzare il proprio percorso e gettare solide basi per la nuova collaborazione.

Un percorso in cerca di continuità

Il 2026 di Nardi è stato finora caratterizzato da lampi di talento e discontinuità. La finale Challenger a Manama e i quarti a Montpellier rappresentano episodi isolati in una stagione che non ha ancora trovato una direzione chiara. Il suo talento non è mai stato in discussione, ma è mancata quella continuità – mentale prima ancora che tecnica – essenziale per stabilizzarsi ai massimi livelli.

Anche alcune scelte passate hanno contribuito a rallentare il processo di maturazione. La separazione da Giorgio Galimberti, avvenuta a sorpresa dopo l’exploit contro Novak Djokovic a Indian Wells, è un esempio di un percorso finora frammentato. Attualmente, con una classifica che lo vede fuori dalla top cento dopo aver raggiunto il best ranking di numero 67 nel 2025, Nardi è chiamato a trovare una propria identità tennistica.

Il lavoro è già iniziato: attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il tennista ha mostrato gli allenamenti sulla terra rossa dello Sporting Club Sassuolo. Resta ora da vedere se questa collaborazione con Renzo Furlan saprà davvero dare lo slancio decisivo alla carriera del giovane pesarese classe 2003.

La dimensione tecnica e umana della collaborazione

La nuova intesa tra Luca Nardi e Renzo Furlan si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso i giovani talenti del tennis italiano. Furlan, con la sua vasta esperienza e il suo approccio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per costruire un percorso solido e duraturo. Il periodo di stop di Nardi, se gestito con saggezza, può diventare un’occasione per consolidare un rapporto sia tecnico che umano, mirando alla crescita complessiva del giocatore.