La notte del 26 marzo ha acceso il palcoscenico della NBA con ben dodici partite, regalando agli appassionati uno spettacolo indimenticabile. Tra rimonte mozzafiato, punteggi stellari e protagonisti assoluti, la giornata si è rivelata tutt'altro che ordinaria, offrendo emozioni intense in questa fase cruciale della stagione regolare.

Una delle sfide più avvincenti ha visto gli Atlanta Hawks imporsi per 130-129 sui Detroit Pistons dopo un tempo supplementare. Gli Hawks, guidati dai 27 punti di CJ McCollum e Jalen Johnson, hanno saputo ribaltare un deficit significativo.

Per i Pistons, i 26 punti e 14 rimbalzi di Jalen Duren non sono bastati. I Los Angeles Lakers hanno conquistato una vittoria per 137-130 contro gli Indiana Pacers, grazie a un Luka Doncic straripante con 43 punti. Fondamentale anche il contributo di Austin Reaves (25 punti) e LeBron James (23 punti, sfiorando la tripla doppia). Tra le fila dei Pacers, Pascal Siakam ha messo a segno 20 punti e Andrew Nembhard ha distribuito 19 assist, oltre a 14 punti, con otto giocatori in doppia cifra.

Le imprese di Boston e Denver

I Boston Celtics hanno firmato una grande vittoria per 119-109 contro gli Oklahoma City Thunder. I mattatori della serata sono stati Jaylen Brown, con 31 punti, e Jayson Tatum, che ha chiuso con 19 punti e 12 rimbalzi.

I 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander per i Thunder non sono stati sufficienti. I Philadelphia 76ers hanno dominato i Chicago Bulls con un impressionante 157-137, potendo contare su sei uomini in doppia cifra e sui 35 punti di Joel Embiid.

Un'altra partita ricca di spettacolo è stata quella tra Denver Nuggets e Dallas Mavericks, conclusasi 142-135. Un monumentale Jamal Murray ha guidato i Nuggets con ben 53 punti, mentre Nikola Jokic ha registrato una prestazione quasi straordinaria con 23 punti, 21 rimbalzi e 19 assist. Per i Mavericks, Cooper Flagg ha realizzato 26 punti.

Tutti gli altri risultati della notte NBA

Tra gli altri incontri, i Miami Heat hanno superato i Cleveland Cavaliers per 120-103, con Norman Powell a quota 19 punti e Tyler Herro a 18.

I San Antonio Spurs hanno battuto i Memphis Grizzlies 123-98, mantenendo vive le loro speranze nella Western Conference, grazie anche ai 19 punti e 15 rimbalzi di Victor Wembanyama. I Washington Wizards hanno avuto la meglio sugli Utah Jazz per 133-110, con Julian Reese protagonista di un career high da 26 punti e 17 rimbalzi.

In una sfida al cardiopalma, i Minnesota Timberwolves hanno sconfitto gli Houston Rockets per 110-108 dopo un tempo supplementare, con Julius Randle decisivo nel finale. I Golden State Warriors hanno superato i Brooklyn Nets per 109-106, mentre i Portland Trail Blazers si sono imposti nettamente sui Milwaukee Bucks con un 130-99, evidenziando i 23 punti dalla panchina di Scott Henderson.

Infine, i Los Angeles Clippers hanno battuto i Toronto Raptors per 119-94, con Kawhi Leonard autore di 27 punti.

La notte ha visto anche altri incontri in programma, come Knicks-Hornets, Pelicans-Pistons e Kings-Magic, a testimonianza dell'intensità e della varietà che caratterizzano questa fase della stagione NBA.