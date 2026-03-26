Nonostante un avvio di stagione complesso nei primi due Gran Premi, il pilota Lando Norris si è detto fiducioso sulla capacità della McLaren di tornare a competere ai massimi livelli. Il britannico, campione del mondo in carica, ha richiamato alla memoria la straordinaria rimonta del team nel 2024, quando, pur affrontando un distacco di oltre centocinquanta punti da rivali come Mercedes, Red Bull e Ferrari, la scuderia riuscì a conquistare il prestigioso titolo Costruttori. L'obiettivo immediato, ha spiegato Norris, è ora quello di salire sul podio e, successivamente, tornare a vincere le gare, pur sottolineando che per raggiungere questi traguardi “ci vuole tempo” e “bisogna essere pazienti”.

Le dichiarazioni di Norris alla vigilia del GP del Giappone

In una conferenza stampa tenuta alla vigilia del Gran Premio del Giappone, Norris ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione passata e sulle ambizioni future. “Non ricordo quanti punti ci separassero nel 2024 da Mercedes, Red Bull e Ferrari, ma credo fossimo indietro di oltre 150 punti, eppure siamo riusciti a rimontare e a vincere il campionato Costruttori”, ha affermato. Il pilota ha poi delineato la strategia per il presente: “Il nostro obiettivo ora è salire sul podio e poi tornare a vincere le gare. I punti poi arriveranno da soli e vedremo cosa riusciremo a recuperare”.

Il campione del mondo ha rafforzato il suo messaggio di fiducia, evidenziando la forza intrinseca del team.

“Siamo fiduciosi di poterci riuscire – come squadra crediamo in noi stessi, perché abbiamo vinto gli ultimi due campionati e abbiamo vinto il titolo Piloti l’anno scorso perché siamo riusciti a costruire la migliore auto”, ha spiegato Norris. Ha poi aggiunto, con una nota di realismo ma anche di grande ottimismo: “Sono fiducioso che quest’anno potremo tornare a farlo. Ci vuole solo tempo. Bisogna essere pazienti. Ma ho grande fiducia nella squadra e penso che quest’anno potremo arrivare ad avere la macchina migliore”.

La resilienza della McLaren e le prospettive future

Il riferimento al successo del 2024 non è casuale, ma serve a evidenziare la resilienza del team di Woking, storicamente capace di ribaltare situazioni che apparivano compromesse.

La fiducia espressa da Norris si fonda sulla profonda convinzione che la McLaren possieda ancora le risorse tecniche e umane necessarie per tornare a lottare per le vittorie e per i titoli. Questa capacità di reazione e adattamento è considerata un punto di forza fondamentale per la scuderia.

La menzione del Gran Premio del Giappone suggerisce che il team sta intensamente lavorando per invertire la rotta e mostrare progressi già a partire dal circuito di Suzuka. Tuttavia, Norris invita alla calma e alla riflessione: il percorso verso il successo richiede tempo e pazienza, elementi che, a suo parere, saranno determinanti per il raggiungimento dei risultati sperati nel corso della stagione.

L'avvio di stagione e la fiducia del team

La McLaren ha affrontato l'inizio della stagione con risultati altalenanti nei primi due Gran Premi, ma la squadra mantiene una solida fiducia nel proprio potenziale tecnico e nella leadership di Lando Norris per guidare la rimonta. La scuderia ha dimostrato in passato una notevole capacità di reagire efficacemente alle difficoltà, e il campione del mondo punta proprio su questa preziosa esperienza per affrontare con determinazione il resto del campionato, convinto di poter costruire la migliore auto e di tornare a vincere.