Il sistema di qualificazione per i tuffi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è stato approvato da World Aquatics in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale. Le gare si svolgeranno al Rose Bowl Aquatics Center tra il 14 e il 30 luglio 2028, con otto eventi in programma: quattro individuali (trampolino da 3 metri e piattaforma da 10 metri, maschili e femminili) e quattro sincronizzati nelle stesse specialità. In totale saranno disponibili 136 posti, equamente divisi tra tuffatori e tuffatrici. Ogni atleta occupa un solo slot, anche se partecipa a più gare.

Qualificazione per le gare sincronizzate

Le gare sincronizzate prevedono otto coppie per evento. Gli Stati Uniti, in quanto paese ospitante, hanno un posto garantito. Gli altri sette posti saranno assegnati tramite le due tappe della Coppa del Mondo di tuffi 2028. Le prime tre coppie classificate alla prima tappa (esclusa eventualmente la coppia statunitense) ottengono il pass olimpico. Altre tre coppie si qualificheranno alla seconda tappa. L’ultimo posto disponibile andrà alla coppia con il punteggio più alto tra le escluse, considerando entrambe le tappe.

Qualificazione per le gare individuali

Per le gare individuali, il percorso è articolato in più fasi. Inizialmente, i migliori otto finalisti (trampolino e piattaforma, uomini e donne) ai Campionati Mondiali 2027 di Budapest ottengono il pass.

Successivamente, i vincitori delle medaglie d’oro nei principali campionati continentali del 2027 (Europei, Panamericani, Asiatici, Oceanici, Africani) possono qualificarsi, purché non già qualificati tramite i Mondiali, abbiano raggiunto il punteggio minimo stabilito da World Aquatics e la competizione continentale abbia visto la partecipazione di almeno tre nazioni. Il risultato mondiale ha priorità su quello continentale, anche se quest’ultimo si svolge successivamente.

I posti rimanenti saranno assegnati attraverso le due tappe della Coppa del Mondo 2028. Si stilerà una classifica combinata, considerando il miglior risultato di ciascun atleta tra le due gare, sia in termini di piazzamento (finale, semifinale o eliminatoria) sia di punteggio.

Si procederà allo scorrimento della graduatoria, partendo dai finalisti, poi semifinalisti e infine eliminati, fino a esaurire i 68 posti disponibili per sesso.

È confermato il limite di due atleti per nazione in ciascuna specialità individuale. Inoltre, per garantire la rappresentanza globale, se al termine del processo un continente non avesse alcun atleta qualificato, l’ultimo posto disponibile sarà assegnato al miglior tuffatore o tuffatrice di quel continente, anche se non presente nelle graduatorie, separatamente per uomini e donne.

Il contesto internazionale dei tuffi olimpici

Il sistema di qualificazione è stato ufficializzato da World Aquatics e dal CIO, con l’obiettivo di garantire un percorso equo, trasparente e accessibile.

Il programma olimpico di tuffi prevede otto eventi e 136 atleti, confermando la struttura delle edizioni precedenti. La competizione si svolgerà al Rose Bowl Aquatics Center, struttura scelta dal consiglio comunale di Los Angeles nel settembre 2025.

Il nuovo sistema valorizza le prestazioni recenti, con un ruolo centrale per la Coppa del Mondo 2028, e introduce meccanismi per favorire la rappresentanza continentale, in linea con i principi di inclusività promossi dal movimento olimpico.