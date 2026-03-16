La Nazionale italiana di pallamano maschile si prepara ad affrontare un'importante amichevole contro l'Ungheria. Il commissario tecnico Bob Hanning ha diramato la lista dei diciotto giocatori convocati per la partita che si disputerà a Tatabanya. La selezione degli azzurri rappresenta un momento significativo nel percorso di crescita della squadra, che punta a consolidare il proprio gruppo e a testare nuove soluzioni tattiche contro un avversario di alto livello.

Tra i convocati figurano atleti provenienti sia dal campionato italiano sia da esperienze internazionali, a conferma della volontà di Hanning di valorizzare il talento presente nel movimento nazionale.

L'elenco comprende portieri, ali, terzini, pivot e centrali, con una distribuzione che riflette l'equilibrio tra giovani promesse e giocatori già affermati. Il tecnico tedesco ha sottolineato l'importanza di questa amichevole come banco di prova per valutare la condizione fisica e l'affiatamento del gruppo.

I protagonisti scelti da Hanning

La lista dei convocati comprende: Riccardo Mizzoni, Riccardo Stabellini, Umberto Bronzo, Andrea Parisini, Leonardo Facundo Querini, Alessio Moretti, Giacomo Savini, Edoardo Aldini, Giacomo Arcieri, Giacomo Bortoli, Andrea Colleluori, Francesco Ceccarini, Davide Bulzamini, Andrea Doldan, Tommaso De Angelis, Marco Mengon, Davide Campestrini e Lorenzo Nardin. Questi atleti avranno il compito di rappresentare l'Italia in una sfida che si preannuncia impegnativa contro una delle nazionali più forti del panorama europeo.

Il gruppo si radunerà nei giorni precedenti la partita per svolgere le ultime sessioni di allenamento e mettere a punto i dettagli tecnici e tattici. L'obiettivo dichiarato è quello di sfruttare l'occasione per crescere come squadra e acquisire esperienza internazionale, elementi fondamentali in vista dei prossimi impegni ufficiali.

La sfida di Tatabanya e la diretta streaming

L'amichevole contro l'Ungheria si giocherà a Tatabanya, città nota per la tradizione sportiva e per il calore del pubblico locale. L'incontro rappresenta un test di alto livello per gli azzurri, che potranno misurarsi con una formazione tra le più competitive d'Europa. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, offrendo così la possibilità agli appassionati italiani di seguire da vicino le prestazioni della Nazionale.

La Federazione Italiana Giuoco Handball ha sottolineato come queste occasioni siano fondamentali per la crescita del movimento e per rafforzare il legame tra squadra e tifosi. Il confronto con l'Ungheria servirà anche per valutare il lavoro svolto negli ultimi mesi e per individuare eventuali aree di miglioramento in vista delle prossime competizioni internazionali.