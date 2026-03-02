A pochi giorni dall’esordio nel World Baseball Classic 2026, l’Italia subisce un’importante defezione: Alberto Mineo, capitano e ricevitore della nazionale, è costretto a dare forfait a causa di un risentimento muscolare rimediato durante l’Early Camp in Florida.

Il forfait di Mineo e il sostituto designato

La Federazione Italiana Baseball Softball ha ufficializzato che Mineo non potrà far parte del roster azzurro per il torneo, in programma dal 7 marzo a Houston. Al suo posto è stato convocato J.J. D’Orazio, classe 2001, già presente nella rosa che ha disputato gli Europei 2023 in Repubblica Ceca.

Il giovane catcher, attualmente in forza all’organizzazione dei Los Angeles Angels e con esperienze nelle Minors dei Toronto Blue Jays e degli Arizona Diamondbacks, entra così nella lista degli elementi a disposizione del manager Francisco Cervelli e del suo staff.

Contesto e precedenti sostituzioni

Questa è la seconda sostituzione nel roster azzurro: in precedenza, nel reparto lanciatori, Claudio Scotti era subentrato ad Alessandro Ercolani. L’Italia esordirà nel girone B del World Baseball Classic sabato 7 marzo contro il Brasile.

Il profilo di J.J. D’Orazio

J.J. D’Orazio, ventitreenne catcher, ha accumulato esperienza nelle leghe professionistiche venezuelane, giocando con i Tigres de Aragua nella Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Nella stagione 2024 ha collezionato una media battuta di .295, con un fuoricampo e otto RBI in 44 turni di battuta, dimostrando solidità e potenziale nel ruolo di ricevitore.

Considerazioni finali

Il forfait di Mineo rappresenta un duro colpo per la nazionale italiana, che perde il suo capitano e punto di riferimento nel ruolo di catcher. Tuttavia, l’inserimento di J.J. D’Orazio offre una valida alternativa, giovane ma con esperienza internazionale e professionistica. La squadra guidata da Francisco Cervelli dovrà ora adattarsi rapidamente in vista dell’esordio imminente nel torneo.