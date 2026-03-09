Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha manifestato il proprio dispiacere per l’esito della partita e per l’episodio del rigore che ha condizionato il match. Attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, ha lanciato un appello alla squadra e ai tifosi: “Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all’ultimo istante. Forza Roma!”.

Il contesto della sconfitta

La dichiarazione del capitano giunge all’indomani della sconfitta dei giallorossi a Marassi contro il Genoa.

La squadra ha subito una battuta d’arresto che ha lasciato il segno, soprattutto a causa del rigore causato da Pellegrini stesso, un episodio che ha inciso sull’andamento della gara.

Prossimi impegni e reazione della squadra

Nonostante il passo falso, la Roma non ha tempo per recriminare: la squadra tornerà in campo per riprendere gli allenamenti, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la prima delle due gare di Europa League contro il Bologna, in programma giovedì al Dall’Ara.

La dinamica del rigore

Il rigore è stato assegnato dopo un contatto in area tra Pellegrini ed Ellertson, con il capitano giallorosso che ha involontariamente pestato il piede dell’avversario, facendolo cadere. Dal dischetto, Junior Messias ha trasformato con freddezza, segnando il primo rigore contro la Roma in campionato dopo ben 28 giornate. L’ultimo risaliva al 12 gennaio 2025, in Bologna‑Roma, terminata 2‑2, con Ferguson a realizzarlo.