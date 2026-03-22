Sveva Gerevini ha conquistato un settimo posto di rilievo nel pentathlon ai Campionati Mondiali indoor 2026 di atletica, tenutisi presso la Kujawsko‑Pomorska Arena di Torun, in Polonia. L’atleta cremonese, ventinovenne, si è distinta con una prestazione solida, sfiorando il proprio record italiano e confermando la sua posizione tra le migliori specialiste europee della disciplina.

La competizione ha preso il via con le prime tre prove mattutine, dove Gerevini ha subito mostrato una ottima condizione. Nei 60 ostacoli ha stabilito il suo nuovo primato personale con 8.25, mentre nel getto del peso ha raggiunto la misura di 13.10, anch'esso un miglioramento rispetto ai suoi precedenti risultati.

Nella sessione serale, nel salto in lungo, l’azzurra ha ottenuto un discreto 6.15, che le è valso la settima posizione provvisoria. L’ultima prova, gli 800 metri, è stata completata in 2:11.69, la sua miglior prestazione stagionale, sebbene distante circa tre secondi dal suo record personale nella specialità.

La prestazione dell'azzurra e il record sfiorato

Il totale dei punteggi ha portato Gerevini a quota 4522 punti complessivi. Questo risultato le ha permesso di avvicinarsi al record italiano di 4559 punti, da lei stessa stabilito ai Mondiali di Glasgow 2024, senza però riuscire a superarlo. Nonostante la mancata rottura del primato, la prestazione della cremonese è stata indubbiamente positiva, considerando l'alto livello della competizione e la presenza delle migliori atlete mondiali.

Gerevini ha dimostrato costanza e determinazione, consolidando la sua presenza tra le protagoniste della scena internazionale del pentathlon indoor.

La gara ha visto la vittoria a sorpresa della neerlandese Sofie Dokter, che ha costruito il suo successo grazie a un eccellente salto in lungo da 6.52 e a una gestione strategica degli 800 metri, chiusi in 2:12.27. Dokter ha conquistato la medaglia d'oro con 4888 punti, precedendo la grande favorita statunitense Anna Hall, che si è classificata seconda con 4860 punti nonostante uno straordinario 800 metri in 2:06.32. Il podio è stato completato dall’irlandese Kate O’Connor, che ha ottenuto la medaglia di bronzo con 4839 punti.

Il primato italiano nel pentathlon indoor

Il record italiano assoluto nel pentathlon indoor è detenuto da Sveva Gerevini, con 4559 punti, stabilito ai Mondiali di Glasgow 2024. Questo primato è regolarmente aggiornato nell’albo ufficiale al 20 febbraio 2025. La performance di Torun sottolinea la continuità ad alti livelli dell'atleta azzurra, che si conferma la principale interprete italiana di questa disciplina. Il pentathlon indoor, che richiede versatilità e resistenza, vede l'Italia competere ai massimi livelli grazie ai risultati di Gerevini, capace di confrontarsi con le migliori atlete a livello globale.