Oscar Piastri, pilota della McLaren, ha commentato con franchezza il difficile avvio di stagione del team, segnato dal doppio ritiro nel recente Gran Premio di Cina. L'australiano ha già rivolto lo sguardo al prossimo appuntamento in Giappone, esprimendo determinazione e ottimismo dopo le disavventure di Shanghai.

I problemi tecnici in Cina e le dichiarazioni di Piastri

Il giovane pilota ha fornito dettagli sul guasto che ha fermato la sua monoposto a Shanghai, rivelando che si trattava di un problema di natura elettrica, localizzato sul lato HPP della power unit.

"Abbiamo scoperto che il problema era di natura elettrica e riguardava il lato HPP della power unit. Ovviamente, è un peccato. Abbiamo profuso molti sforzi congiunti per comprendere il problema e assicurarci che non si ripeta. Almeno sappiamo cosa è andato storto", ha dichiarato Piastri, sottolineando l'impegno del team nella risoluzione.

Piastri ha poi aggiunto una riflessione sulla frustrazione e sulla necessità di guardare avanti: "A prescindere da dove risieda il problema o da chi ne sia responsabile, alla fine nessuno vuole vedere due vetture non prendere il via alla gara, quindi stiamo lavorando sodo per cercare di risolvere la situazione. Non è stato certo l’inizio più ideale, questo è sicuro.

Non si può fare altro che guardare al futuro. Non ha senso soffermarsi sulla Cina. Non c’era niente che potessi fare, e questo fine settimana abbiamo una gara qui in cui vogliamo provare a fare meglio." Le sue parole evidenziano la volontà di superare rapidamente l'episodio e concentrarsi sulle prossime sfide.

Prospettive e fiducia per il futuro

Nonostante le difficoltà incontrate, Piastri ha mostrato una ferma fiducia nelle capacità della squadra di reagire e migliorare. "Siamo ottimisti sulla possibilità di migliorare in futuro. Abbiamo la prova di esserci riusciti in passato. Ovviamente ci vorrà del tempo, ma credo che siamo tutti fiduciosi di poter raggiungere questo obiettivo. Abbiamo tutti assaporato il successo in questo momento, e vogliamo tornarci il prima possibile", ha affermato, proiettandosi verso un recupero che la McLaren spera sia rapido e concreto nel corso della stagione.

L'analisi del Team Principal Andrea Stella

A completare il quadro tecnico è intervenuto il team principal Andrea Stella, il quale ha confermato che entrambi i guasti elettrici che hanno fermato le vetture si sono verificati nella stessa area della power unit. Ha specificato che questa zona non è sotto il controllo diretto della McLaren, ma è gestita da Mercedes HPP, il fornitore dei propulsori. Stella ha definito l'accaduto "davvero insolito" e ha annunciato che sarà avviata un'ispezione approfondita in collaborazione con Mercedes per identificare la causa precisa dei malfunzionamenti.

Sebbene i report attuali indichino che i due problemi non sarebbero collegati tra loro, la coincidenza di due guasti simili nello stesso weekend e nella stessa area della vettura rimane motivo di preoccupazione per il team di Woking. La ricerca della verità è fondamentale per prevenire futuri episodi e garantire l'affidabilità delle monoposto in vista dei prossimi impegni del campionato.