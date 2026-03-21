L’olimpionico azzurro Rossano Galtarossa è stato eletto nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio (FIC). L’elezione si è tenuta presso il prestigioso Salone d’Onore del CONI, dove Galtarossa ha ottenuto un ampio consenso, raccogliendo l’85% dei voti, corrispondenti a 224 preferenze. Questo risultato lo ha nettamente affermato sugli altri candidati: Marco Dodero, che ha ricevuto il 12% dei voti con 32 preferenze, e Renato Alberti, che si è fermato al 2% con 6 preferenze.

Il palmarès di Galtarossa vanta una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo conquistate ai Giochi Olimpici, testimonianza di una carriera sportiva di altissimo livello.

Già consigliere federale, subentra a Davide Tizzano, figura di riferimento per il canottaggio italiano e anch'egli olimpionico di grande prestigio, scomparso lo scorso 29 dicembre 2025. L’assemblea elettiva si era aperta con un commosso minuto di silenzio, dedicato proprio alla memoria di Tizzano, un gesto che ha sottolineato il profondo rispetto e il ricordo vivo della sua figura all'interno del movimento.

L’elezione di Rossano Galtarossa segna un momento di significativa continuità e al contempo di rinnovamento per la federazione. La FIC si proietta così verso il futuro, forte della guida di un presidente che ha dimostrato sul campo le sue capacità sia come atleta che come dirigente. La sua nomina è stata accolta con favore dalla maggioranza dei delegati, che hanno riconosciuto la sua vasta esperienza e la sua chiara visione per il futuro del movimento remiero.

La visione di Galtarossa e l'eredità di Tizzano

La lunga e brillante carriera di Rossano Galtarossa nel canottaggio è stata costellata da successi internazionali e da un impegno costante nella promozione e nello sviluppo della disciplina. Alla guida della federazione, Galtarossa ha espresso l’importanza di un lavoro sinergico e collettivo, finalizzato a consolidare i risultati già raggiunti e a sviluppare nuovi progetti strategici. Questi progetti mirano a sostenere concretamente gli atleti e a rafforzare le società sportive su tutto il territorio nazionale, elementi fondamentali per la crescita del settore.

Durante l’assemblea, il contributo di Davide Tizzano è stato ricordato con grande stima, e il suo ricordo è rimasto palpabile tra i presenti.

Il nuovo presidente ha ribadito la volontà di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore, ponendo l'accento sull'innovazione e sull'inclusione come pilastri della sua gestione. L'obiettivo è quello di garantire al canottaggio italiano un percorso di crescita costante, valorizzando ogni componente della disciplina.

Il rinnovamento della governance federale

Parallelamente all'elezione di Galtarossa, il processo di rinnovamento della governance federale ha visto un'importante novità: la candidatura di Rosanna Tizzano, figlia del compianto Davide Tizzano, al consiglio federale della Federcanottaggio. L'annuncio di questa candidatura era stato dato dallo stesso Rossano Galtarossa, che aveva evidenziato il valore aggiunto rappresentato dalla presenza di una giovane donna con una comprovata esperienza nell'attività giovanile e nell'organizzazione di eventi.

Galtarossa aveva inoltre sottolineato l'impegno di Rosanna Tizzano nel campo sociale, attraverso la realizzazione di specifici progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone. Questa scelta strategica simboleggia un chiaro segnale di apertura e di attenzione verso il futuro del canottaggio italiano e verso la sua intrinseca funzione sociale. Il nuovo assetto della federazione si propone così di valorizzare al meglio le competenze disponibili e di promuovere una maggiore partecipazione attiva, con l'obiettivo primario di rafforzare ulteriormente il ruolo del canottaggio nel panorama sportivo nazionale e internazionale.