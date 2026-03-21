Il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino maschile sta per calare con l'attesissimo Super-G, in programma domenica 22 marzo. La spettacolare pista di Kvitfjell, situata nei pressi di Lillehammer, in Norvegia, sarà il teatro di questa ultima prova decisiva di specialità. L'Italia si presenta con una squadra di punta, pronta a dare battaglia per le posizioni di vertice. I riflettori saranno puntati in particolare su Dominik Paris e Giovanni Franzoni, affiancati da atleti di grande esperienza e talento come Christof Innerhofer, Mattia Casse e Guglielmo Bosca.

La gara promette un evento ricco di emozioni e alta tensione agonistica, un degno epilogo per una stagione intensa.

Orario, formula di gara e protagonisti azzurri

L'appuntamento con il Super-G maschile è fissato per le ore 12.30 locali, quando il primo atleta prenderà il via. La formula della competizione prevede che tutti i concorrenti scendano a intervalli regolari di due minuti. Un tv break di due minuti e quindici secondi sarà osservato dopo la discesa del quindicesimo atleta. Trattandosi della finale di specialità, il contingente di partecipanti è ristretto a soli ventisei atleti, garantendo un livello altissimo di competitività e la presenza dei migliori interpreti della disciplina.

La squadra italiana schiera i suoi campioni, pronti a lasciare il segno sulla neve norvegese.

Ecco il dettaglio delle partenze per gli azzurri:

Christof Innerhofer : pettorale numero 3, partenza alle ore 12.34 .

: pettorale numero 3, partenza alle . Mattia Casse : pettorale numero 5, al via alle ore 12.38 .

: pettorale numero 5, al via alle . Giovanni Franzoni : pettorale numero 6, la sua discesa inizierà alle ore 12.40 .

: pettorale numero 6, la sua discesa inizierà alle . Dominik Paris : pettorale numero 13, atteso al cancelletto alle ore 12.54 .

: pettorale numero 13, atteso al cancelletto alle . Guglielmo Bosca: pettorale numero 18, partirà alle ore 13.06.

Copertura mediatica: TV e streaming del Super-G

Per tutti gli appassionati che non vorranno perdersi nemmeno un istante di questa entusiasmante finale, sarà garantita una copertura mediatica completa. La diretta televisiva dell'evento sarà disponibile in chiaro su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, diverse piattaforme offriranno la possibilità di vedere la gara in tempo reale.

Sarà possibile accedere alla diretta streaming su Rai Play, gratuitamente, e per gli abbonati sui servizi di Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Inoltre, per un aggiornamento costante e dettagliato, OA Sport fornirà una diretta testuale dell'intera competizione.

La finale di Coppa del Mondo: regolamento e posta in gioco

Questa prova di Super-G maschile a Lillehammer rappresenta l'epilogo della stagione di Coppa del Mondo per la specialità. La pista di Kvitfjell è stata scelta per ospitare questo evento cruciale. Secondo il regolamento specifico delle finali, la partecipazione è riservata a un'élite di atleti: i migliori venticinque della classifica di specialità, a cui si aggiunge il vincitore dei Mondiali juniores.

Questo sistema garantisce che solo i più performanti sciatori si contendano i punti decisivi. Inoltre, in queste finali, i punti per la classifica generale e di specialità vengono assegnati esclusivamente ai primi quindici classificati, rendendo ogni discesa ancora più cruciale e la lotta per il podio estremamente serrata.