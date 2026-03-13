George Russell ha conquistato la pole position nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina, fermando il cronometro sull’1’31”520. Il pilota britannico ha preceduto il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli di 0”289 e la McLaren di Lando Norris di 0”621. Questa prestazione ha confermato le sensazioni positive già emerse in Australia.

Una vettura che entusiasma

“È stato fantastico, già dopo Melbourne le sensazioni sono state ottime, oggi la macchina era una gioia da guidare. Rispetto lo scorso anno il motore dà prestazioni eccellenti”, ha dichiarato Russell, sottolineando il netto miglioramento della W17 rispetto alla stagione precedente.

Focus sulla partenza

Il pilota britannico ha poi aggiunto: “Da Melbourne in poi, tutto quello su cui abbiamo lavorato è stato cercare di migliorare la partenza, di fare tutto il possibile. Penso che abbiamo trovato dei miglioramenti. A Melbourne, ovviamente, i primi giri sono stati un po’ più insidiosi di quanto avremmo voluto, ma immagino che lo scopriremo domani mattina”.

Affidabilità e sensazioni dai test

Nei test invernali a Barcellona, la Mercedes W17 si era già distinta per l’affidabilità e la piacevolezza di guida. George Russell aveva commentato: “La vettura è piacevole da guidare, ma soprattutto abbiamo completato molti chilometri senza riscontrare problemi di rilievo. Abbiamo risolto i piccoli inconvenienti che abbiamo riscontrato, che è lo scopo di questi test”.

Aveva inoltre aggiunto che “la vettura funziona bene, ma sappiamo che non è questo che conta, bensì la velocità che può raggiungere. Non abbiamo ancora indicazioni in merito, quindi dovremo aspettare il Bahrain per avere un’idea della gerarchia relativa”.