La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha consolidato il suo dominio nel circuito WTA realizzando il prestigioso “Sunshine double”. Dopo il trionfo a Indian Wells, la bielorussa ha conquistato anche il torneo WTA 1000 di Miami, superando in finale l’americana Coco Gauff con il punteggio di 6‑2, 4‑6, 6‑3. L’incontro, durato oltre due ore, ha sigillato un’altra vittoria significativa per Sabalenka.

Una stagione da record per Sabalenka

La ventisettenne Sabalenka sta vivendo un 2026 quasi impeccabile. Finora, ha perso soltanto una delle ventiquattro partite disputate: la finale degli Australian Open contro la kazaka Elena Rybakina.

Una sconfitta prontamente vendicata, prima nella finale di Indian Wells e poi nuovamente in semifinale a Miami, dimostrando una costante superiorità sui campi da gioco.

Il “Sunshine double” e i grandi nomi del tennis

Con questa affermazione, Sabalenka entra nella storia del tennis femminile, diventando la quinta giocatrice a realizzare il “Sunshine double” americano. Si unisce così a un’élite di campionesse che include Steffi Graf (1994 e 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022). Inoltre, questo successo le permette di eguagliare il record di Iga Swiatek di undici titoli WTA 1000 in carriera, un traguardo che la posiziona tra le più grandi.

La finale di Miami ha visto Sabalenka prevalere per gran parte dell’incontro.

Nonostante Gauff sia riuscita a conquistare il secondo set sfruttando una delle sole due palle break a sua disposizione, la ventiduenne americana ha mostrato una certa incostanza al servizio, commettendo sette doppi falli e registrando solo il 67 % di prime palle in campo. Nonostante la sconfitta, Coco Gauff può guardare con fiducia al futuro: da lunedì, infatti, salirà al terzo posto della classifica mondiale, superando proprio Iga Swiatek.

Il dominio incontrastato nel circuito

Sabalenka ha confermato il suo dominio nel circuito, emergendo come leader stagionale con ventitré vittorie e tre titoli conquistati. Ha raggiunto la finale in tutti e quattro i tornei giocati nel 2026, evidenziando una straordinaria continuità di rendimento.

Il successo a Miami è stato il frutto di una prestazione solida, caratterizzata da sette occasioni di break sfruttate nel primo set e da una notevole determinazione e varietà di gioco che le hanno permesso di reagire con forza nel terzo set, dopo aver ceduto il parziale precedente.

Con l’undicesimo titolo WTA 1000 in bacheca, Sabalenka si colloca ora al secondo posto nella classifica storica di questa prestigiosa categoria, superata solo dalla leggendaria Serena Williams. Un risultato che sottolinea ulteriormente la sua ascesa e il suo impatto nel tennis mondiale.