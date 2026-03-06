La ventenne slovena Nika Prevc ha dominato anche la seconda gara sul trampolino grande di Lahti, completando la doppietta nella quartultima tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2025‑2026. Il successo le ha permesso di stabilire un nuovo record assoluto di vittorie in una singola stagione, portandosi a quota sedici affermazioni. Questo primato supera il precedente detenuto da lei stessa nel 2024‑2025 e dalla giapponese Sara Takanashi nel 2013‑2014.

In Finlandia il podio è stato identico a quello di gara‑1: al secondo posto si è piazzata la campionessa olimpica norvegese Anna Odine Stroem, staccata di quattordici virgola cinque punti.

Al terzo posto si è confermata la giapponese Nozomi Maruyama, distante ventinove virgola nove punti dalla vetta. L’Italia ha ottenuto un doppio piazzamento in zona punti grazie ad Annika Sieff, ventiduesima, e Martina Zanitzer, trentesima.

La stagione di Nika Prevc

Il successo odierno segue quello di ieri, che aveva già consegnato a Prevc la certezza matematica della sua terza Sfera di Cristallo consecutiva. Con sedici vittorie stagionali e ancora cinque gare da disputare, la slovena ha ora l’opportunità di puntare a quota venti affermazioni, un traguardo raramente raggiunto nello sport invernale.

Nika Prevc ha confermato il suo dominio assoluto nella stagione 2025‑2026, vincendo la sua terza Coppa del Mondo generale consecutiva.