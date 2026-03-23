Ad Atlanta, nel cuore pulsante del nuoto universitario statunitense, Sara Curtis ha scritto un nuovo capitolo della sua stagione, che si sta rivelando un percorso di consacrazione. Ai Campionati NCAA Division I, l'atleta azzurra si è imposta come una delle protagoniste assolute della velocità, consolidando un'esperienza americana che si dimostra tanto intensa quanto fruttuosa.

Nella finale dei 50 yard stile libero, Curtis ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza, tornando sotto il muro dei 21 secondi con un tempo di 20.74. Questo crono le è valso un solido secondo posto, alle spalle della campionessa olimpica Torri Huske, vincitrice in 20.66.

Il valore di questa prestazione è ulteriormente amplificato dal suo contributo nella prova a squadre: l'italiana ha giocato un ruolo decisivo nel successo della staffetta 4×50 yard della squadra della Virginia, nuotando una frazione lanciata in 20.55, il miglior tempo assoluto in quel contesto.

Primato Storico nei 100 Yard Stile Libero

Il segnale forse più significativo della sua crescita è arrivato nella gara dei 100 yard stile libero. Durante la terza giornata al McAuley Aquatic Center, Sara Curtis ha conquistato il terzo posto con un tempo di 45.77, un risultato che la proietta nella storia del nuoto universitario americano: è diventata infatti la freshman più veloce di sempre sulla distanza, superando il precedente riferimento di Gretchen Walsh (46.05 nel 2022).

Una prova costruita con intelligenza e qualità, con un passaggio in 22.16 e un ritorno in 23.61, dove la seconda vasca si è rivelata particolarmente efficace, facendo la differenza anche rispetto ai riferimenti storici.

Questo riscontro le è valso il quinto posto all-time nel panorama NCAA, in una delle prove più competitive. Davanti a lei si sono classificate ancora Torri Huske, vincitrice in 45.17, e Anna Moesch, seconda in 45.54 e a sua volta nuova sophomore più veloce di sempre. Un podio di altissimo livello che non solo certifica la profondità del sistema NCAA, ma anche la piena appartenenza dell'azzurra all'élite della velocità mondiale.

Le Ambizioni di Sara Curtis e i Prossimi Obiettivi

A testimoniare il suo momento di crescita è la stessa Curtis, che ha dichiarato: “Sono felice di quello che ho fatto, ma so che c’è ancora tanto margine per me“.

Una dichiarazione che fotografa perfettamente il suo approccio: consapevole, ambizioso, e già proiettato oltre i risultati ottenuti. L’impatto con il sistema universitario americano è ormai evidente: ritmi serrati, staffette ad alta intensità e competizione quotidiana stanno accelerando il percorso della velocista italiana, rendendola più solida e completa.

Guardando al calendario internazionale, emerge una determinazione altrettanto chiara: “Il viaggio tra USA e Italia è impegnativo, ma sono molto motivata per le competizioni europee. Sto lavorando bene e so che posso migliorare ancora“. Parole che aprono inevitabilmente lo sguardo verso il prossimo appuntamento: gli Assoluti primaverili di Riccione, in programma dal 14 al 18 aprile. Dopo quanto mostrato negli Stati Uniti, la velocista piemontese si presenterà ai blocchi con uno status ancor più solido. E con la sensazione, sempre più forte, che il meglio debba ancora arrivare.