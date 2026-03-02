Federico Pozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella sprint d’apertura dei Campionati mondiali juniores di sci di fondo, in corso a Lillehammer. L’atleta azzurro ha ottenuto il terzo posto nella finale della prova in tecnica libera, piazzandosi alle spalle dello svedese Eddie Pettersson e del norvegese Leopold Strand.

Una partenza di prestigio per l’Italia

La gara inaugurale, disputata il 2 marzo, ha visto Pozzi salire sul podio con un tempo di 2:47,72. L’oro è andato a Pettersson con 2:46,55, mentre Strand si è aggiudicato l’argento con 2:46,61.

Questo risultato segna un ottimo avvio per la squadra italiana nella rassegna iridata.

Significato del risultato

Il bronzo di Pozzi assume un valore particolare, considerando l’importanza della sprint come gara d’apertura dei Mondiali juniores. La competizione, che si svolge a Lillehammer dal 2 all’8 marzo, vede la partecipazione dei migliori giovani talenti internazionali. La prestazione del giovane azzurro conferma il buon momento del movimento giovanile italiano nello sci di fondo.

Prospettive della rassegna

La finale della sprint è stata caratterizzata da una competizione accesa, con Eddie Pettersson che ha prevalso su Leopold Strand in una volata finale. La rassegna iridata prosegue con le gare riservate alla categoria U23 e le prove individuali, offrendo nuove opportunità di successo per gli atleti italiani impegnati nella competizione.