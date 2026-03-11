João Fonseca ha concluso la sua esperienza a Indian Wells con la chiara consapevolezza di aver disputato un incontro di alto livello contro Jannik Sinner. Tuttavia, ha anche riconosciuto che l’intensità del gioco dell’azzurro si è rivelata decisiva nei momenti cruciali del match.

Un confronto equilibrato deciso dai dettagli

Il giovane talento brasiliano ha analizzato con notevole lucidità la sfida, definendola “molto combattuta fin dal primo punto”. Fonseca ha ammesso la solidità mentale e la precisione di Sinner nei momenti chiave, dichiarando che “la differenza è stata nei punti decisivi” e che “il merito oggi va a lui”.

Pur esprimendo soddisfazione per la propria prestazione, il brasiliano ha riconosciuto la necessità di lavorare su alcuni aspetti tecnici, come in particolare il servizio durante il tie‑break.

Pressione costante e intensità come fattori determinanti

Fonseca ha evidenziato come Sinner sia riuscito a esercitare una pressione continua, non solo attraverso il servizio, ma anche nei momenti di maggiore difficoltà. “Mette sempre molta pressione, anche quando è sotto pressione. Non importa la situazione, colpisce la palla con molta forza”, ha spiegato. Il brasiliano ha sottolineato come l’intensità del gioco dell’italiano, unita alla sua costanza e a una ridotta frequenza di errori non forzati, abbia rappresentato il fattore determinante per l’esito dell’incontro.

Nonostante l’eliminazione, Fonseca ha mostrato grande serenità e determinazione: “Penso che il mio livello sia buono, che posso competere con loro e giocare grandi partite, ma ci sono sempre piccoli dettagli… su cui bisogna lavorare ogni giorno”. Ha concluso affermando di essere soddisfatto della prestazione offerta e determinato a migliorare per raggiungere quel livello di costanza.

La solidità di Sinner nei momenti chiave

La capacità di Sinner di mantenere maggiore lucidità nei tie‑break, controllando gli scambi nei momenti decisivi e limitando gli errori sotto pressione, ha fatto la differenza. Fonseca ha dimostrato di poter tenere testa all’avversario, ma la precisione con cui l’azzurro è riuscito a chiudere gli scambi cruciali si è rivelata un elemento insuperabile.