Il sogno di conquistare la Coppa di slalom in Coppa Europa è sfumato per Tommaso Saccardi. L'atleta azzurro è uscito nella prima manche dell'ultima gara stagionale, un epilogo amaro che lo ha estromesso dalla corsa per la sfera di cristallo, lasciando campo libero ai suoi diretti rivali.

A trionfare nell'ultimo slalom della stagione è stato lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Tuttavia, la vera festa è per il francese Hugo Desgrippes, che, pur classificandosi secondo a soli 49 centesimi da Zenhaeusern, ha assicurato la vittoria della Coppa di slalom con un totale di 430 punti.

Sul podio di giornata è salito anche l'austriaco Adrian Pertl, autore di una notevole rimonta di tredici posizioni. Il croato Tvrtko Ljutic ha concluso al quarto posto, recuperando diciotto posizioni, seguito dal norvegese Elias Hartford Kvael, quinto, e dal croato Istok Rodes, sesto.

L'epilogo dello slalom e la classifica finale

Tra gli italiani, il migliore è stato Matteo Canins, che ha terminato al settimo posto, a 1.65 secondi dal vincitore. Hanno completato la Top-10 il norvegese Mikkel Remsoey, l'ottavo, il tedesco Anton Tremmel e lo svedese Gustav Wissting. Altri azzurri in gara sono stati Simon Maurberger, undicesimo, Stefano Pizzato, sedicesimo, e Alessandro Pizio, ventunesimo. Nella classifica generale di slalom, Hugo Desgrippes si è imposto con 430 punti, precedendo il connazionale Auguste Aulnette (374 punti).

Tommaso Saccardi, nonostante la delusione finale, ha chiuso la stagione al terzo posto con 370 punti.

La stagione di Coppa Europa di sci alpino 2026

La Coppa Europa di sci alpino 2026, giunta alla sua cinquantacinquesima edizione, ha rappresentato un circuito fondamentale per gli atleti emergenti. La stagione maschile, iniziata a novembre a Levi, in Finlandia, ha previsto trentasette gare complessive, distribuite su diciannove tappe, con dieci appuntamenti dedicati allo slalom speciale. L'evento conclusivo si è tenuto a Schladming, in Austria, una località che tradizionalmente ospita le finali del circuito.

Oltre alla Coppa di slalom conquistata da Desgrippes, la stagione ha visto altri protagonisti emergere.

Lo svizzero Lenz Hächler si è aggiudicato sia la classifica generale sia quella di supergigante, mentre il francese Ken Caillot ha primeggiato nella discesa libera. Il norvegese Oscar Andreas Sandvik era il detentore uscente della Coppa generale, a testimonianza dell'alto livello competitivo del circuito.

Nonostante l'amarezza per la Coppa di slalom sfumata, Tommaso Saccardi ha comunque dimostrato grande competitività e potenziale nel corso della stagione. La sua performance, seppur conclusa con un'uscita, conferma la sua posizione tra i migliori specialisti emergenti. Per Hugo Desgrippes, invece, questa vittoria rappresenta la consacrazione tra i grandi nomi dello sci alpino in Coppa Europa.