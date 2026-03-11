L'analisi di Paolo De Chiesa mette in luce le due anime dello sci alpino italiano: da un lato la straordinaria ascesa di Laura Pirovano, capace di trasformare pochi centesimi in una svolta epocale, dall'altro il momento di difficoltà che sta attraversando Alex Vinatzer.

La favola di Pirovano: una vittoria costruita in 24 ore

In un arco temporale ristretto, Laura Pirovano è transitata da outsider a protagonista indiscussa. Le due discese consecutive vinte in Val di Fassa, entrambe per un solo centesimo di secondo, testimoniano come la carriera di un atleta possa cambiare in un istante.

De Chiesa sottolinea come, in sole 24 ore, Pirovano sia passata dall'essere un'outsider di lusso, mai salita sul podio, a una vincitrice in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa a una gara dal termine. Questo successo la proietta a diventare la quarta italiana a raggiungere tale traguardo, dopo nomi illustri come Kostner, Goggia e Brignone, e le consente di “raccogliere il testimone delle grandi campionesse che hanno segnato l’ultimo decennio nella velocità”.

Il momento di riflessione per Vinatzer

Di segno opposto è il quadro dipinto per Alex Vinatzer. De Chiesa definisce la sua situazione “preoccupante”. Dopo un avvio di stagione che aveva lasciato presagire ottimi risultati, il rendimento dell'atleta ha subito un calo significativo.

Il tecnico evidenzia come Vinatzer, considerato un punto di riferimento nel gruppo tecnico, si trovi ora in difficoltà e debba affrontare un compito “durissimo” per ritrovare la forma ottimale.

Sci alpino italiano: un momento di transizione

Il confronto tra le traiettorie di Pirovano e Vinatzer rappresenta emblematicamente la fase di transizione attraversata dallo sci italiano. Da una parte, una nuova stella emerge con prepotenza, dall'altra, un talento tecnico consolidato necessita di ritrovare la propria dimensione. La pista della Val di Fassa è stata elogiata per l'eccellente preparazione e le garanzie di sicurezza offerte, elementi cruciali per permettere agli atleti di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Pirovano, un doppio successo "surreale"

Laura Pirovano ha celebrato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa libera di Val di Fassa, imponendosi per un solo centesimo e descrivendo l'emozione come “al settimo cielo”. Il giorno seguente ha bissato il successo, ancora una volta per un centesimo, definendo la doppietta “surreale” e un meritato riscatto dopo precedenti sfortune. Questi risultati la proiettano con concrete possibilità nella lotta per la Coppa di specialità.

I dettagli emersi confermano la lettura di De Chiesa: Pirovano è pronta a raccogliere l'eredità delle grandi interpreti dello sci, mentre Vinatzer è chiamato a una fase di profonda riflessione e a un conseguente rilancio agonistico.