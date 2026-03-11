La Parigi‑Nizza si conferma una delle più prestigiose corse a tappe del calendario ciclistico internazionale. La gara attira puntualmente i migliori corridori del mondo, pronti a sfidarsi su percorsi che combinano difficoltà altimetriche e prove contro il tempo, elementi determinanti per la classifica generale.

Le sfide del percorso

Le ultime edizioni hanno visto la Parigi‑Nizza proporre tappe con arrivi in quota e cronometro a squadre, tratti distintivi capaci di decidere l'esito finale. Salite come la Côte de la Croix des Cerisiers e la Côte de la Croix de la Libération sono state il palcoscenico di accesi duelli tra i favoriti.

Le cronometro a squadre hanno altresì giocato un ruolo cruciale, con formazioni come gli Ineos Grenadiers che si sono distinte in queste prove, affiancate da squadre competitive quali Lidl‑Trek e Visma | Lease a Bike.

I corridori che hanno segnato la corsa

Tra i ciclisti che si sono distinti nelle recenti edizioni della Parigi‑Nizza spiccano nomi come Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Oscar Onley, Daniel Martínez e Lenny Martínez. Questi atleti hanno animato la competizione con attacchi decisi e prestazioni di alto livello. Squadre quali Ineos Grenadiers, Lidl‑Trek, Visma | Lease a Bike, Red Bull – BORA – hansgrohe e Bahrain – Victorious hanno contribuito a rendere la gara avvincente e combattuta.

La Parigi‑Nizza rimane un appuntamento fondamentale per valutare la condizione dei corridori in vista dei grandi giri e per offrire spettacolo agli appassionati di ciclismo, confermando il suo status di classica di inizio stagione.