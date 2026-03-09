Nel fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino, Laura Pirovano ha conquistato due vittorie consecutive, affermandosi come la protagonista assoluta. Al contrario, atleti come Sofia Goggia, Alex Vinatzer, Emma Aicher e Timon Haugan hanno incontrato difficoltà, faticando a trovare la giusta forma nelle competizioni disputate.

I risultati positivi

Laura Pirovano ha vissuto un fine settimana indimenticabile. La sciatrice trentina ha ottenuto la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, un successo che ha poi saputo replicare il giorno successivo, dimostrando una forma smagliante e superando una sfida personale.

La sua prestazione è stata caratterizzata da un margine minimo sulla seconda classificata, a testimonianza dell'intensità della competizione.

Lucas Pinheiro Braathen ha confermato il suo ottimo momento nel gigante, dominando la gara a Kranjska Gora. Dopo l'oro olimpico, ha dimostrato la sua superiorità, chiudendo la prima manche in testa e infliggendo distacchi significativi ai suoi avversari nella seconda frazione.

Elena Curtoni è tornata a mostrare il suo valore nel superG della Val di Fassa. Partendo con un pettorale basso, ha esibito una sciata decisa ed efficace, segnale di una ritrovata condizione e determinazione.

Le prestazioni sottotono

Sofia Goggia ha confermato le difficoltà già emerse nelle prove.

Non è riuscita a superare la top ten in entrambe le discese, classificandosi diciassettesima e undicesima, e non ha brillato nemmeno nel superG, mostrando un rendimento al di sotto delle aspettative.

Alex Vinatzer sembra attendere con impazienza la conclusione della stagione. Dopo una Milano Cortina deludente, anche sulla pista di Podkoren non ha offerto spunti positivi, confermando un periodo di difficoltà.

Emma Aicher ha sprecato una buona opportunità. Dopo una prima discesa convincente, è scivolata fuori dalla top ten nella seconda e ha ulteriormente compromesso il suo risultato con un'eliminazione nel superG, mancando l'occasione di confermare le sue potenzialità.

Timon Haugan ha vissuto un weekend da dimenticare.

Eliminato nella prima manche dello slalom e solo dodicesimo nel gigante, ha mancato un'occasione importante per confermarsi tra i protagonisti dopo diverse gare positive.

Dettagli sulle gare

Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella discesa in Val di Fassa con il tempo di 1’21"40, precedendo Emma Aicher di un solo centesimo. Questo successo, a due gare dalla fine della stagione, proietta Pirovano in piena corsa per la Coppa di disciplina, accumulando 336 punti contro i 386 di Aicher. La vittoria è arrivata sulla sua pista di casa, Passo San Pellegrino, un luogo che in passato le aveva riservato un episodio negativo. Pirovano ha espresso grande gioia: “Sono al settimo cielo. È un sogno che si realizza. Mi sono sentita sciare davvero bene”.