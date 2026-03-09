Andrea Vavassori inizia oggi il suo percorso nel tabellone di doppio del Masters 1000 di Indian Wells, ma non potrà contare sul suo abituale partner Simone Bolelli, assente per motivi familiari.

Il forfait di Bolelli interrompe una coppia che negli ultimi due anni si era distinta per risultati di rilievo, guadagnandosi la qualificazione alle ATP Finals e affermandosi tra le migliori del circuito.

Il nuovo partner: Alexander Erler

Per affrontare la competizione californiana, Vavassori ha scelto come compagno l’austriaco Alexander Erler, numero 39 del ranking di doppio, vincitore di nove titoli nella specialità, spesso in coppia con Lucas Miedler.

La nuova coppia affronterà oggi, sul campo 5 alle ore 19:00 italiane, il duo formato dal britannico Luke Johnson e dal polacco Jan Zielinski. In caso di successo, il prossimo avversario sarà il vincente tra i francesi Théo Arribagé e Albano Olivetti e gli argentini Máximo González e Andrea Molteni.

Contesto e prospettive

La decisione di Vavassori di proseguire il torneo con un nuovo compagno testimonia la sua volontà di competere nonostante l’imprevisto. La scelta di Erler, esperto e con un buon palmarès nel doppio, offre una base solida per tentare un buon risultato.

Il tabellone di doppio di Indian Wells

Il tabellone di doppio di Indian Wells 2026 presenta numerose coppie inedite, tra cui quella formata da Jannik Sinner e Reilly Opelka, ammessi con una wild card. L’assenza della coppia Bolelli–Vavassori ha suscitato curiosità, ma è stata chiarita dallo stesso Vavassori: Bolelli non è riuscito a raggiungerlo in California per motivi familiari. Al suo posto, dunque, giocherà con Alexander Erler, entrati come alternate.