Il mercato dei difensori continua a entrare nel vivo e coinvolge da vicino le big della Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter starebbe valutando un innesto di esperienza internazionale per il reparto arretrato, Nathan Aké mentre la Juventus si sarebbe aggiunta a Napoli, Atalanta e Milan per Mario Gila della Lazio.

Bergomi: "L'Inter pensa ad Aké per ricreare la coppia con Akanji"

Secondo quanto rivelato dall'opinionista Fabio Bergomi sul proprio canale YouTube, l'Inter starebbe pensando a Nathan Aké per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

L'idea della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di ricomporre la coppia difensiva che aveva dato grandi garanzie al Manchester City di Pep Guardiola, affiancando all'olandese Manuel Akanji, già acquistato lo scorso luglio.

Un'operazione che potrebbe essere meno complicata del previsto. Il Manchester City, presenze e minutaggio alla mano, non considererebbe più Aké un elemento imprescindibile della rosa da almeno due anni e quindi potrebbe aprire alla cessione davanti a un'offerta vicina ai 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta accessibile dall'Inter, che sarebbe così pronta ad aggiungere qualità, esperienza e duttilità a un reparto che in questi giorni ha perso diversi pezzi.

Gila piace a Juventus e Milan, ma serve prima fare spazio

Anche la Juventus continua a monitorare il mercato dei difensori. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il club bianconero avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Mario Gila, centrale spagnolo destinato a lasciare la Lazio nel corso di questa sessione estiva.

Il difensore avrebbe avuto anche un confronto diretto con Luciano Spalletti, ma a Torino, così come a Napoli, il principale ostacolo resterebbe legato alle uscite. Prima di affondare il colpo, infatti, la Juventus dovrebbe alleggerire il proprio reparto arretrato con almeno una cessione, passaggio ritenuto tutt'altro che semplice. Nel frattempo si sarebbe inserito anche il Milan, interessato allo stesso profilo e pronto ad alimentare una vera e propria sfida di mercato. La Lazio, dal canto suo, sarebbe disposta a lasciar partire Gila per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro.