Si è conclusa a Tignes, in Francia, la stagione di Coppa del Mondo di sci freestyle, con le emozionanti prove di Big Air e slopestyle. L'azzurro Miro Tabanelli, reduce da un brillante successo nello slopestyle il giorno precedente, ha affrontato la gara di Big Air con notevole determinazione. Nonostante un errore nella prima run, che gli è costata un punteggio di 35,50, l'atleta italiano ha saputo recuperare nelle successive due prove, ottenendo rispettivamente 80,00 e 84,00 punti. Con un totale di 164,00 punti, Tabanelli ha conquistato il sesto posto finale, posizionandosi a sole sei lunghezze e mezza dal podio, occupato dallo statunitense Troy Podmilsak con 170,50 punti.

La competizione maschile ha visto trionfare il norvegese Tormod Frostad, già campione olimpico, che ha preceduto il connazionale Leo Landroe (171,00 punti), siglando una doppietta norvegese che mancava da quindici mesi. L'ultima vittoria di Frostad risaliva al primo dicembre 2024 a Pechino. Nel Big Air femminile, la canadese Naomi Urness ha dominato la scena con 166,75 punti, superando la finlandese Anni Karava (166,00) e la svizzera Giulia Tanno (160,00). Ottima prestazione anche per l'italiana Maria Gasslitter, che ha confermato il suo eccellente stato di forma chiudendo in ottava posizione con 128,25 punti, grazie a run valutate 55,75, 54,00 e 72,50.

Tabanelli e Gasslitter: i protagonisti azzurri

Il risultato di Miro Tabanelli a Tignes sottolinea la crescita del giovane atleta italiano, già distintosi in questa stagione con il successo nello slopestyle. La sua capacità di reagire prontamente dopo una partenza difficile è un chiaro segnale della maturità raggiunta a livello internazionale. Anche Maria Gasslitter si è affermata tra le migliori, consolidando la sua presenza nella top ten in una disciplina caratterizzata da una forte concorrenza globale, dimostrando costanza e talento.

I fratelli Tabanelli: una storia di successi e legami

Miro Tabanelli, insieme alla sorella Flora, rappresenta una delle più grandi promesse italiane nel panorama dello sci freestyle.

Cresciuti tra le montagne dell'Appennino, i fratelli Tabanelli hanno iniziato a sciare in tenera età, sviluppando una notevole versatilità in diverse discipline sportive. Miro ha fatto il suo debutto internazionale nel 2020, mentre Flora, più giovane di tre anni ma già la freeski atleta italiana più titolata, lo ha seguito nel 2022. Nel 2025, entrambi hanno conquistato i titoli maschile e femminile nella Coppa del Mondo Freeski Big Air a Tignes, con Flora che si è aggiudicata anche la prestigiosa Sfera di Cristallo. Miro è diventato il primo italiano a vincere un evento di Coppa del Mondo di sci freestyle maschile. La coppia è stata inoltre la prima italiana a vincere l'oro agli Winter X Games nel Big Air, e Flora ha anche trionfato in un evento di Slopestyle a Stoneham, concludendo la stagione con un titolo di Coppa del Mondo di Big Air.

La loro ascesa è stata plasmata da un ambiente familiare profondamente legato allo sport e alla natura, elementi che hanno contribuito a forgiare due atleti completi e determinati. Flora, che ha affrontato un infortunio al legamento del ginocchio durante un allenamento in Austria a novembre, è riuscita a recuperare in tempo per tornare ad allenarsi al fianco del fratello. Questo episodio evidenzia il forte legame che unisce i due fratelli, non solo nella vita quotidiana ma anche nel percorso sportivo, dove si supportano e si ispirano reciprocamente.