Sofia Goggia ha mantenuto il pettorale rosso di leader nel superG di Soldeu, tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La sciatrice bergamasca ha concluso la gara al sesto posto, un risultato che le permette di consolidare la sua posizione nella classifica generale e di specialità.

Al termine della competizione, Goggia ha espresso la sua analisi: “A dire la verità quando ho tagliato il traguardo non pensavo di essere prima, perché comunque due errori sul muro li ho fatti, ma ho sciato esattamente come ieri, solo che ieri non avevamo preso la linea di entrata del muro”.

Questa dichiarazione sottolinea la sua autocritica e la costante ricerca della perfezione tecnica.

Strategia e continuità nella sciata

La prestazione di Goggia a Soldeu si è distinta per una sciata solida e una gestione attenta della gara. Nonostante non sia salita sul podio, la sua capacità di limitare i danni e di mantenere la leadership nella classifica di specialità è un indicatore della sua maturità agonistica. Il riferimento alla “linea di entrata del muro” mette in luce la sua profonda consapevolezza degli aspetti tecnici e la determinazione a migliorare continuamente.

Contesto stagionale e prospettive future

Il piazzamento di Goggia giunge in un momento cruciale della stagione sciistica, con la Coppa del Mondo che si avvicina alla sua conclusione.

Grazie a questa performance, la sciatrice rafforza ulteriormente il suo ruolo di leader nel superG, dimostrando determinazione e abilità nel gestire le fasi decisive del campionato. La sua soddisfazione è amplificata dal recupero di punti sulle dirette avversarie, un fattore di grande importanza in vista delle prossime sfide.

La prova di Soldeu conferma Sofia Goggia tra le protagoniste più solide della stagione, capace di mantenere un'elevata concentrazione e di affrontare con intelligenza le gare che definiranno il successo finale.