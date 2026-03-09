Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, parteciperà all’edizione 2026 della 24 Ore del Nürburgring. Il pilota olandese scenderà in pista al volante di una Mercedes‑AMG GT3 EVO, schierata dal team Winward Racing. La conferma ufficiale è giunta il 9 marzo 2026. Verstappen farà squadra con tre piloti ufficiali Mercedes: Jules Gounon, Daniel Juncadella e Lucas Auer.

Preparazione e impegno nel Nürburgring Endurance Series

La vettura, contraddistinta dal numero 3 – lo stesso utilizzato da Verstappen in Formula 1 – affronterà diverse tappe del campionato Nürburgring Endurance Series (NLS) in preparazione alla prestigiosa gara di durata.

La presenza di Verstappen è prevista in NLS1 (14 marzo), NLS2 (21 marzo) e nelle qualificazioni della 24 Ore (18-19 aprile). Il secondo round del campionato NLS è stato appositamente posticipato per garantire al pilota olandese un percorso di preparazione ottimale.

Le dichiarazioni di Max Verstappen

“Il Nürburgring Nordschleife è un posto speciale. Non c’è nessun altro circuito come questo”, ha dichiarato Verstappen. “La 24 Ore del Nürburgring è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta di poterla realizzare ora. L’anno scorso ho potuto ottenere il mio permesso DMSB Nordschleife e partecipare alla NLS9. Abbiamo imparato molto che potremo mettere nel nostro programma di quest’anno con la NLS2 e la gara di 24 ore.

Abbiamo una formazione forte con Dani, Jules e Lucas, e il grande supporto di Red Bull e Mercedes‑AMG Motorsport.”

Conferme sul programma 2026

La partecipazione di Verstappen alla 24 Ore del Nürburgring con Mercedes‑AMG Motorsport è stata confermata anche da altre fonti internazionali. Il pilota olandese è stato inserito in un equipaggio di alto livello, consolidando l'importanza dell'evento e la competitività del team. La richiesta di spostamento della prima gara NLS al 21 marzo, avanzata da Mercedes‑AMG per evitare sovrapposizioni con il calendario di Formula 1, è stata valutata dagli organizzatori, dimostrando la volontà di accomodamento per garantire la presenza di Verstappen.