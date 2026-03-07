Alex Vinatzer è tra i protagonisti attesi dell’Italia nel gigante maschile di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, in programma sabato 7 marzo. Il gardenese, con il pettorale numero 9, punta a riscattarsi dopo una prova deludente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La prima manche scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda è prevista per le ore 12.30. Vinatzer partirà alle ore 09.44, seguito dai compagni di squadra: Luca De Aliprandini (pettorale 26) alle 10.17, Giovanni Borsotti (29) alle 10.21 e 30 secondi, Filippo Della Vite (33) alle 10.27 e 30 secondi, Tobias Kastlunger (55) alle 10.44, Stefano Pizzato (59) alle 10.47 e Simon Talacci (60) alle 10.47 e 45 secondi.

Programma e copertura televisiva

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN. OA Sport garantirà inoltre una diretta testuale per seguire ogni momento della competizione.

Il Trofeo Vitranc a Kranjska Gora

Il gigante maschile di Kranjska Gora fa parte del prestigioso Trofeo Vitranc, giunto alla sua 65ª edizione. L’evento si svolge sulla storica pista Podkoren, considerata tra le più impegnative del circuito. La manifestazione rappresenta uno dei momenti clou della stagione invernale slovena, con gare previste il 7 e l’8 marzo 2026.

Il programma prevede, dopo la gara di sabato, un ricco après-ski in Piazza dei Vincitori a partire dalle ore 16.00, con musica e intrattenimento per il pubblico.

