Jannik Sinner ha raggiunto un traguardo significativo al Masters 1000 di Indian Wells, diventando il quarto tennista dell’era Open a conquistare le prime cinquanta partite disputate contro avversari classificati oltre la cinquantesima posizione del ranking ATP.

Un esordio dominante a Indian Wells

Il dato, condiviso da OptaAce e rilanciato da OA Sport, evidenzia la straordinaria costanza dell'atleta italiano. Nel suo match d’esordio nel torneo californiano, Sinner ha nettamente superato il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 del ranking, con un punteggio di 6‑1, 6‑1 in appena sessantacinque minuti.

Questa prestazione ha confermato la sua solidità e la capacità di imporsi con autorità anche contro avversari meno quotati.

Un contesto storico di eccellenza

Prima di Sinner, solo tre leggende del tennis avevano iniziato la loro carriera con cinquanta vittorie consecutive contro giocatori al di fuori della top‑50: Jimmy Connors, Guillermo Vilas e John McEnroe. Questo risultato inserisce Sinner in una ristretta e prestigiosa cerchia di atleti, noti per la loro affidabilità e costanza fin dai primi passi nel circuito professionistico.

Analisi statistica delle prestazioni

Secondo una classifica stilata da TennisWorldItalia, basata su dati ATP, Sinner detiene un record di vittorie da numero uno del mondo pari a 47 successi e solo tre sconfitte, con una percentuale di successo del novantaquattro per cento.

Nella graduatoria all‑time delle percentuali di vittorie, si posiziona al primo posto, superando nomi del calibro di Björn Borg (novantuno virgola nove per cento), Jimmy Connors (novanta virgola uno), Ivan Lendl (ottantanove virgola due) e Roger Federer (ottantotto virgola cinque).