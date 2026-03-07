Matteo Berrettini ha concluso la sua partecipazione al BNP Paribas Open di Indian Wells con una sconfitta al secondo turno contro Alexander Zverev. Nonostante l’esito del match, il tennista romano ha espresso un bilancio positivo in termini di prestazione e fiducia, riconoscendo la superiorità dell’avversario ma evidenziando la sua performance come un punto di partenza incoraggiante.

Il confronto con Zverev e le sensazioni post partita

Berrettini ha ceduto in due set, 6-3 6-4, contro il numero quattro del mondo, il quale ha dimostrato una notevole solidità fin dall’inizio.

Il romano ha ammesso che Zverev “ha giocato molto bene dall’inizio alla fine”, impedendogli di trovare vere opportunità, anche nei momenti di parità nel punteggio. Pur riconoscendo un errore di dritto, Berrettini ha sottolineato l’importanza di aver cercato di spingere e ha affermato di non essersi sentito “così lontano” dal livello del suo avversario.

Fiducia e consapevolezza nel gioco

L’incontro è stato definito da Berrettini “una partita di alto livello”, in cui servizio e risposta sono emersi come “le chiavi fondamentali del match”. Pur riconoscendo la maggiore abilità di Zverev, il tennista romano ha guardato al futuro con ottimismo, dichiarando: “La strada è quella giusta. Anche quando ho sbagliato, ho comunque fatto le scelte giuste cercando di essere aggressivo.” Ha inoltre menzionato le condizioni di gioco difficili, caratterizzate da un forte vento, che hanno reso il confronto ancora più impegnativo.

Contesto della competizione e prospettive future

La sfida contro Zverev è giunta dopo una vittoria sofferta contro Adrian Mannarino, un match in cui Berrettini aveva accusato crampi ma aveva dimostrato carattere. La sconfitta con Zverev, pur netta nel punteggio, non ha intaccato la fiducia del tennista, che ha ribadito di aver disputato due buone partite che “devono darmi fiducia”. Ha espresso rammarico per alcune scelte non ottimali in termini di lucidità, ma ha concluso che nel tennis “non funzionano i se e i ma”.

Analisi della prestazione di Zverev e dei dati del match

Zverev ha prevalso in un’ora e undici minuti, grazie a un servizio efficace e a due break decisivi, uno per set. Il tedesco non ha concesso palle break a Berrettini, mantenendo una pressione costante, in particolare nei game centrali di entrambi i parziali. Zverev ha mostrato un grande controllo nei rally di media lunghezza, ottenendo percentuali elevate di punti vinti sia al servizio che in risposta.