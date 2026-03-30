Si è conclusa con una sconfitta in finale l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile del Miami Open. A conquistare il titolo sono state Katerina Siniaková e Taylor Townsend, che si sono imposte con il punteggio di 7‑6, 6‑1, completando così il prestigioso ‘Sunshine Double’ dopo il successo già ottenuto a Indian Wells.

La cronaca della finale: un primo set combattuto

Il primo set della finale è stato caratterizzato da grande equilibrio e momenti di intensa lotta. Le azzurre Errani e Paolini hanno avuto a disposizione ben tre palle set, ma non sono riuscite a concretizzarle, lasciando un amaro rimpianto.

Dopo aver iniziato bene, vincendo i primi due game a zero e ottenendo un break nel terzo, hanno subito l'immediato controbreak delle avversarie. Nel settimo game, la coppia italiana si è procurata altre tre palle break, ma anche in questa occasione non è riuscita a sfruttarle, perdendo il punto decisivo a causa di una volée di Errani finita in rete. Il break che sembrava poter essere decisivo è arrivato nel nono gioco, portando le italiane sul 5‑4 e 40‑15, una situazione che faceva presagire la chiusura del set. Invece, Siniaková e Townsend hanno messo a segno una clamorosa rimonta, conquistando un controbreak che ha riaperto i giochi. La tensione è stata ulteriormente interrotta sul 40‑0 del dodicesimo game dall'arrivo della pioggia, che ha causato una sospensione del match di oltre due ore e ha costretto gli organizzatori a spostare la finale sul Grand Stand.

Alla ripresa del gioco, le azzurre sono riuscite a tenere il proprio turno di servizio, portando il set al tie‑break. Qui, tuttavia, Siniaková e Townsend hanno dimostrato la loro superiorità, dominando e imponendosi con un netto 7‑0. I rimpianti per le occasioni mancate nel corso del set sono stati evidenti. Nel secondo set, i primi due game si sono risolti al punto decisivo. Successivamente, Townsend ha messo a segno un break a zero sul servizio di Errani nel terzo game. Da quel momento in poi, la partita è scivolata via rapidamente: un ulteriore break nel quinto game ha portato le vincitrici sul 4‑1, e le italiane hanno finito per cedere con il punteggio di 6‑1, subendo l'ennesimo break.

Il 'Sunshine Double': un'impresa storica

Con questa significativa vittoria, Katerina Siniaková e Taylor Townsend entrano nella storia del doppio femminile. Sono infatti la sesta coppia a completare il ‘Sunshine Double’, un'impresa che consiste nel vincere i prestigiosi tornei WTA 1000 di Indian Wells e Miami nello stesso anno. Un tale successo non si verificava dal 2019, sottolineando la rarità e la difficoltà di questa doppia affermazione nel circuito professionistico.

I numeri del successo: titoli e record

Il torneo di doppio femminile del Miami Open 2026 si è svolto dal 21 al 29 marzo nella città di Miami, Stati Uniti. La finale ha visto il trionfo di Siniaková e Townsend su Errani e Paolini con il punteggio di 7‑6 (0), 6‑1.

Per Katerina Siniaková, questo successo rappresenta il trentacinquesimo titolo in carriera, l'ottavo a livello WTA 1000 e il terzo stagionale. Per Taylor Townsend, si tratta del quattordicesimo titolo in carriera, il quarto WTA 1000 e il terzo stagionale. Insieme, la coppia ha conquistato il secondo titolo della stagione e il quinto complessivo, consolidando la loro posizione ai vertici del tennis mondiale.