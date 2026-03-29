La finale del Masters 1000 di Miami si avvicina, con Jannik Sinner e Jiri Lehecka pronti a contendersi il titolo sul Campo Centrale. L'incontro è fissato non prima delle 21.00 italiane, ma la temuta pioggia che sta interessando la città statunitense potrebbe causare ritardi. Le previsioni indicano un possibile miglioramento nel pomeriggio locale, ma l'incertezza sull'orario di inizio effettivo rimane alta.

L'azzurro, numero due del mondo e campione in carica di Wimbledon, giunge a questa finale dopo aver trionfato a Indian Wells poche settimane fa.

Sinner punta ora al prestigioso Sunshine Double, un'impresa riuscita l'ultima volta a Roger Federer nel 2017 e che nella storia del tennis è stata compiuta solo da pochi grandi campioni. Il tennista italiano ha già prevalso nei tre precedenti contro Lehecka, senza mai concedere un set, e cerca il suo settimo titolo Masters 1000 in carriera, il secondo a Miami dopo il successo del 2024.

Il percorso dei finalisti e i precedenti

Jannik Sinner ha raggiunto la finale con un cammino netto, superando Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe e Zverev, vincendo sempre in due set. In semifinale ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6(4) in un match durato un'ora e cinquantatré minuti. Dall'altra parte della rete ci sarà Jiri Lehecka, attuale numero ventidue del ranking ATP, destinato a salire almeno al quattordicesimo posto da lunedì.

Il ceco ha impressionato per la sua solidità, eliminando Kouamè, Quinn, Landaluce, Fils e, in particolare, il favorito di casa Taylor Fritz agli ottavi di finale, firmando una vera impresa agli ottavi. Lehecka è arrivato in finale senza mai cedere il servizio, un dato che non si registrava in un Masters 1000 dai tempi di Novak Djokovic a Shanghai 2018, avendo mantenuto il servizio in cinquantasei occasioni.

Obiettivi e incognite meteo

Per Sinner, una vittoria a Miami rappresenterebbe un ulteriore passo verso il primo posto nel ranking ATP, attualmente detenuto da Carlos Alcaraz. Il divario si ridurrebbe a 1.190 punti, aprendo la possibilità di un sorpasso già al prossimo Masters 1000 di Montecarlo.

Il match si preannuncia combattuto, e Sinner ha dichiarato: "Ho sempre creduto nel mio lavoro, nel mio impegno e nel mio gioco, e la partita di oggi è stata perfetta". Tuttavia, le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare l'andamento della finale: si valuta l'eventualità di anticipare l'orario di inizio a causa delle precipitazioni, e Sinner ha sottolineato che "le condizioni saranno diverse se si giocherà di giorno".

La finale tra Sinner e Lehecka promette grande spettacolo, ma l'incognita del meteo tiene tutti con il fiato sospeso. Gli appassionati attendono con trepidazione l'inizio di una serata che potrebbe segnare un momento importante nella storia del tennis.