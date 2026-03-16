Jannik Sinner, numero due del mondo, si prepara a scendere in campo al Miami Open, seconda tappa del cosiddetto “Sunshine Double”, dopo il successo nel Masters 1000 di Indian Wells. Il sorteggio del tabellone principale è atteso nei giorni precedenti l’inizio del torneo, ma l’orario e la data ufficiali non sono ancora stati comunicati dagli organizzatori. Grazie al bye al primo turno, l’azzurro esordirà direttamente al secondo turno, con possibili finestre per il suo debutto che saranno definite una volta pubblicato il programma ufficiale.

Dettagli sul sorteggio e sul calendario

Il sorteggio del tabellone principale del Miami Open si svolgerà poco prima dell’inizio del torneo, ma la data e l’orario precisi non sono ancora stati confermati ufficialmente. Questo momento segnerà l’avvio ufficiale del torneo, che vedrà Sinner esordire direttamente al secondo turno grazie al bye riservato ai top player.

Per quanto riguarda il debutto in campo, le finestre possibili saranno comunicate dagli organizzatori una volta definito il programma. Sinner potrebbe giocare nella sessione pomeridiana o serale, ma gli orari precisi saranno noti solo dopo la pubblicazione del calendario ufficiale.

Contesto e aspettative

Il torneo di Miami rappresenta per Sinner l’occasione di confermare il successo ottenuto nel 2024 e di proseguire il suo percorso nel Sunshine Double con ambizioni elevate.

Il bye al primo turno gli garantisce un ingresso in scena più riposato, mentre le possibili date di debutto saranno stabilite in base al programma ufficiale.

Il sorteggio sarà dunque un momento cruciale per conoscere il suo avversario e il possibile percorso nel torneo. Le finestre di debutto saranno rese note dagli organizzatori nei giorni immediatamente precedenti l’inizio delle partite.

Il torneo di Miami

Il Miami Open si svolge dal 18 al 29 marzo, con un tabellone di 96 giocatori e 32 teste di serie, tutte con bye al primo turno. Sinner, in qualità di numero due del mondo, rientra tra queste teste di serie e dunque inizierà il torneo direttamente al secondo turno, come previsto dal regolamento.