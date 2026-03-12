Un episodio insolito ha interrotto per qualche istante la concentrazione di Jannik Sinner durante il match degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro João Fonseca. L’azzurro, solitamente composto in campo, si è rivolto verso le tribune dopo aver percepito un disturbo proveniente dalle prime file, dando vita a un breve battibecco con uno spettatore.

Il contesto del confronto

Il fatto è avvenuto nel primo set, sul punteggio di 6‑5 per Fonseca. Sinner era al servizio e, dopo aver vinto il punto del 40‑15 che gli avrebbe consentito di arrivare al tie‑break, si è girato verso il pubblico chiedendo a uno spettatore di non parlare durante lo scambio.

A quel punto è intervenuto anche il giudice di sedia, che ha richiamato gli spettatori al silenzio ricordando che non si deve parlare quando i giocatori sono pronti a giocare il punto successivo.

La testimonianza chiarificatrice

Un testimone diretto, lo sciatore freestyle olimpico Nicholas Novak, presente sugli spalti, ha smentito di essere stato lui a disturbare Sinner e ha raccontato il retroscena sui social. “Poco prima dell’inizio del tie‑break del primo set”, ha spiegato Novak, “il tizio vestito di nero coi capelli lunghi continuava a infastidire Sinner ogni volta che si trovava accanto a lui. Lo provocava ogni volta che c’era silenzio. Gli urlava contro e gli chiedeva perché avesse perso il doppio il giorno prima, poi lo provocava ogni volta che commetteva un errore.

E continuava a parlare anche dopo il confronto con Sinner”.

In un contesto come quello del tennis, dove il silenzio durante lo scambio è parte integrante del rispetto verso i giocatori e verso il pubblico stesso, disturbare deliberatamente un atleta mentre è in campo significa oltrepassare il limite tra tifo e provocazione gratuita. In questo senso la reazione di Sinner appare comprensibile: chi assiste a un match dovrebbe contribuire allo spettacolo, non rovinarlo con atteggiamenti provocatori e fuori luogo.

L’intervento del giudice di sedia

Secondo le ricostruzioni indipendenti, l’episodio è avvenuto nel dodicesimo game del primo set, sul 40‑15, con Sinner al servizio per portare il parziale al tie‑break.

Il giudice di sedia Greg Allensworth è intervenuto prontamente, ribadendo al pubblico: “Non parlate durante i punti”, e chiedendo a Sinner se fosse tutto a posto, con l’azzurro che ha risposto di non preoccuparsi. La situazione si è risolta rapidamente e il match è proseguito senza ulteriori intoppi.