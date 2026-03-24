Jannik Sinner ha conquistato il primo set negli ottavi di finale del Miami Open 2026, torneo ATP Masters 1000 in Florida, superando 7-5 lo statunitense Alex Michelsen. L’azzurro, attuale numero due del mondo, prosegue la sua corsa verso i quarti di finale e l'avvicinamento al vertice del ranking mondiale.

La sfida sul circuito maggiore, vinta da Sinner nei due precedenti del 2024, ha visto Michelsen iniziare con determinazione, forte delle vittorie su Bellucci e Tabilo.

Il primo set e le implicazioni nel ranking ATP

Il primo set si è chiuso in 46 minuti con il 7-5 per Sinner, che ha sigillato la frazione con un ace esterno.

Le sue statistiche al servizio: 61% di prime palle, 94% dei punti vinti sulla prima e 73% sulla seconda. Sinner ha messo a segno undici vincenti e otto errori gratuiti.

Questa vittoria parziale, che assegna 100 punti ATP, è cruciale per Sinner nella rincorsa al primo posto mondiale. Alla vigilia degli ottavi, l’italiano doveva recuperare 2.090 punti su Carlos Alcaraz, già eliminato. Con questo successo, Sinner si porta a -1.990 dall’iberico, rendendo possibile un sorpasso già a Montecarlo.

Miami Open 2026: il torneo

Il Miami Open 2026 ha visto l'eliminazione del campione in carica Jakub Menšík al terzo turno da Frances Tiafoe.

Tra gli italiani, figurano Flavio Cobolli e Luciano Darderi; Lorenzo Musetti si è ritirato. Il Miami Open si conferma un appuntamento di spicco, con Sinner tra i protagonisti più attesi.