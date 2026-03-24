Il programma degli ottavi di finale del Miami Open 2026 è ufficialmente entrato nel vivo, e l'attenzione è ora rivolta all'attesissimo ingresso in campo di Jannik Sinner. L'azzurro si prepara ad affrontare lo statunitense Alex Michelsen in quello che sarà il terzo match di giornata sul campo principale, con inizio previsto non prima delle ore 21.00 italiane. La sessione serale del torneo vedrà prima in azione lo statunitense Taylor Fritz contro il ceco Jiri Lehecka, un confronto seguito dal match femminile tra la ceca Muchova e la canadese Mboko.

Soltanto al termine di questi due incontri, il pubblico e gli appassionati potranno assistere alla performance dell'italiano sul cemento della Florida.

Sinner: la corsa ai quarti e i punti decisivi per il ranking ATP

Il duello tra Jannik Sinner e Alex Michelsen assume un'importanza cruciale, essendo valido per gli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di tennis della Florida. L'obiettivo primario per l'azzurro è conquistare l'accesso ai quarti di finale. Sebbene l'italiano, attuale numero due del mondo, non possa in questa specifica occasione puntare a raggiungere la vetta del ranking ATP, la partita odierna mette in palio cento preziosi punti ATP. Questi punti sono fondamentali per la sua progressione in classifica: alla vigilia degli ottavi, Sinner deve recuperare 2.090 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, il quale è già stato eliminato dalla competizione.

Una vittoria questa sera gli permetterebbe di ridurre il divario a –1.990 punti (rispetto ai –2.150 di inizio torneo), rendendo così più che possibile un sorpasso già nel prossimo appuntamento di Montecarlo, un traguardo di grande rilevanza per la sua stagione.

Precedenti favorevoli e una striscia di record impressionante

La sfida contro Michelsen rappresenta il terzo confronto diretto tra Jannik Sinner e lo statunitense sul circuito maggiore. L'azzurro ha dimostrato la sua superiorità in entrambe le occasioni precedenti, risalenti al 2024: si è imposto a Cincinnati con il punteggio di 6‑4, 7‑5 e ha replicato agli US Open con un netto 6‑4, 6‑0, 6‑2, evidenziando una chiara dominanza nei precedenti incontri.

Sinner giunge a questo match in un momento di forma straordinario, reduce da una convincente vittoria su Corentin Moutet, sconfitto per 6‑1, 6‑4 in circa un'ora e undici minuti. Questa performance non solo gli ha garantito l'accesso agli ottavi, ma gli ha anche permesso di estendere la sua impressionante striscia di set consecutivi vinti a ventisei. Con questo risultato, Sinner ha superato un record significativo, quello detenuto da Novak Djokovic, che nel 2016 si era fermato a ventiquattro set consecutivi. "Sono molto contento, ma allo stesso tempo non gioco per questo tipo di cose", ha commentato Sinner dopo il suo ultimo successo, mantenendo la sua consueta umiltà e focalizzazione.