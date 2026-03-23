I primi turni del Masters 1000 di Miami stanno delineando un tabellone ricco di sorprese e colpi di scena. La “moria” di teste di serie prosegue inesorabile, con le eliminazioni eccellenti di Daniil Medvedev e Félix Auger‑Aliassime che hanno ridisegnato gli equilibri del torneo. Questo scenario, almeno sulla carta, rende il cammino di Jannik Sinner verso la finale e, in prospettiva, verso il titolo, decisamente più agevole. L'obiettivo per l'azzurro è chiaro: completare una prestigiosa doppietta nel Sunshine Double, dopo il recente e trionfale successo sul cemento di Indian Wells.

Il percorso di Jannik Sinner nel tabellone

Il numero 2 del mondo, Jannik Sinner, si appresta ad affrontare nella notte italiana tra lunedì 23 e martedì 24 marzo il mancino francese Corentin Moutet. Un incontro che, in caso di vittoria, lo proietterebbe agli ottavi di finale, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra il giovane talento padrone di casa, lo statunitense Alex Michelsen, e il cileno Alejandro Tabilo. Quest'ultimo ha già dimostrato di essere in grande forma, riuscendo nell'impresa di battere il russo Andrey Rublev nel turno precedente, un risultato che ne sottolinea la pericolosità.

Se Sinner dovesse raggiungere i quarti di finale, il suo percorso lo porterebbe a incrociare uno tra il francese Terence Atmane, già approdato agli ottavi dopo aver sconfitto contro pronostico il canadese Félix Auger‑Aliassime, il promettente ceco Jakub Mensik e l'esperto americano Frances Tiafoe.

L'orizzonte si estende poi a un'ipotetica semifinale, dove l'azzurro potrebbe trovare un avversario emergente da uno spicchio di tabellone che si presenta estremamente aperto e con numerose incognite.

Le principali teste di serie e le nuove prospettive

La testa di serie più alta rimasta in gioco nel terzo quarto del draw è il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Tuttavia, le ambizioni di raggiungere la semifinale sono concrete anche per il transalpino Ugo Humbert e, in particolare, per l'argentino Francisco Cerúndolo. Quest'ultimo ha conquistato una vittoria dall'enorme peso specifico, eliminando il fresco finalista di Indian Wells, Daniil Medvedev, con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-5.

Un match durato due ore e diciassette minuti, che ha visto Cerúndolo qualificarsi per gli ottavi di finale, dove affronterà proprio Ugo Humbert.

Le eliminazioni di giocatori di spicco come Medvedev e Auger-Aliassime, unito al generale andamento dei primi turni che ha visto cadere diverse teste di serie, hanno trasformato la parte alta del tabellone in un vero e proprio terreno di caccia per gli outsider. Questo contesto favorevole rende il percorso di Jannik Sinner verso le fasi decisive del Masters 1000 di Miami un'opportunità ancora più tangibile, rafforzando le sue possibilità di successo e di completare il prestigioso Sunshine Double.