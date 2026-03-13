Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di Indian Wells, superando il brasiliano Joao Fonseca in due set molto combattuti. L’incontro, disputato sul campo principale, ha visto l’azzurro imporsi con il punteggio di 7-6(6), 7-6(4), confermando la sua solidità nei momenti decisivi e la capacità di gestire la pressione nei tie-break.

La partita si è sviluppata su ritmi elevati, con entrambi i giocatori protagonisti di scambi intensi e servizi efficaci. Fonseca, giovane talento brasiliano, ha dimostrato grande personalità, mettendo in difficoltà il numero due del mondo e costringendolo a salvare tre set point nel primo parziale.

Sinner, però, ha saputo mantenere la calma e, grazie a una maggiore esperienza, ha chiuso il primo set al tie-break dopo aver annullato le occasioni dell’avversario.

Un match di alto livello tecnico

Il secondo set ha seguito un copione simile, con Fonseca che ha continuato a giocare senza timori reverenziali, costringendo Sinner a esprimere il meglio del suo tennis. Anche in questa frazione, nessuno dei due è riuscito a strappare il servizio all’altro, portando la sfida nuovamente al tie-break. Qui Sinner ha preso il comando, chiudendo la partita e assicurandosi un posto tra i migliori otto del torneo californiano.

La prestazione di Sinner conferma il suo ottimo stato di forma e la capacità di gestire le situazioni più delicate contro avversari in ascesa.

Fonseca, dal canto suo, ha mostrato di poter competere ad alti livelli, mettendo in mostra un tennis aggressivo e privo di complessi.

La crescita di Sinner nel circuito ATP

Il successo contro Fonseca si inserisce in un percorso di crescita costante per Sinner, che negli ultimi mesi ha consolidato la sua posizione tra i migliori del circuito. La sua capacità di affrontare e superare avversari giovani e motivati rappresenta un segnale importante in vista delle prossime sfide. Il match è stato considerato tra i più intensi visti sul circuito ATP dopo l’Australian Open, a testimonianza dell’alto livello raggiunto da entrambi i protagonisti.

Ora Sinner si prepara ad affrontare il prossimo avversario nei quarti di finale, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino a Indian Wells e confermare le aspettative che lo vedono tra i principali candidati al titolo.