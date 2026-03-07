Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno preso il via con lo sci alpino che ha immediatamente portato all’Italia due medaglie nella prima giornata di gare.

La prima medaglia è giunta nella discesa libera femminile categoria VI (Visual Impaired): Chiara Mazzel, accompagnata dalla guida Nicola Cotti Cottini, si è aggiudicata la medaglia d’argento, terminando a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner. Il bronzo è stato conquistato dalla slovacca Alexandra Rexova, staccata di quasi cinque secondi. Nella medesima gara, la coppia azzurra composta da Martina Vozza e Ylenia Sabidussi ha ottenuto il quinto posto, con un distacco di +7,99.

La seconda medaglia è stata conquistata da Giacomo Bertagnolli, che ha raggiunto il bronzo, arricchendo ulteriormente il suo già notevole palmarès paralimpico.

Prestazioni azzurre nello sci alpino

Chiara Mazzel ha celebrato il suo primo podio paralimpico in carriera, un risultato di grande rilievo per l’atleta delle Fiamme Gialle, che vanta già tre ori e due argenti mondiali. La sua performance nella discesa libera ha segnato un esordio brillante per l’Italia in questa edizione dei Giochi.

Giacomo Bertagnolli, dal canto suo, ha confermato la sua eccezionale costanza: si tratta del nono podio paralimpico della sua carriera, a testimonianza della sua profonda esperienza e del suo valore nel panorama internazionale dello sci alpino paralimpico.

Contesto delle Paralimpiadi Invernali

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo, con la cerimonia d’apertura che si è tenuta all’Arena di Verona. Il programma prevede l’assegnazione di 79 titoli in sei discipline paralimpiche, tra cui lo sci alpino, che si tiene a Cortina d’Ampezzo.

Il medagliere attuale vede l’Italia posizionata con due podi, frutto delle prime competizioni di sci alpino. Si attendono le prossime gare, che potrebbero ulteriormente incrementare il bottino azzurro.

L’Italia ha finora raccolto due medaglie alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando un buon avvio nel medagliere complessivo.