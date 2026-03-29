La Serie A1 di softball 2026 ha preso il via con quattro incontri che hanno subito regalato emozioni e risultati di rilievo. Nel sabato dedicato alla prima giornata, le Thunders Castellana si sono distinte contro Saronno, mentre Forlì e Pianoro hanno conquistato due vittorie ciascuna nei rispettivi confronti. Il derby di Bollate, invece, è stato posticipato a lunedì 6 aprile.

Thunders Castellana protagoniste contro Saronno

La sfida tra Saronno e Castellana a Castelfranco Veneto ha visto le Thunders imporsi in gara-1 con un punteggio di 11-7. La squadra ospite è partita forte con un fuoricampo da due punti di Saviola e ha chiuso con un primo inning avanti 5-1.

Nel corso della partita sono arrivati altri due home run, firmati da Bartoli nel terzo inning e da Peterson nel quinto, oltre a un triplo da due RBI di De Luca. Per le Thunders si sono distinte Gregnanin, Gamba, Fabbian, Milkowski e Stejskalova.

In gara-2, invece, Saronno ha reagito portandosi avanti grazie a un doppio da due punti di Bartoli, ma le Thunders hanno ribaltato la situazione con tre singoli consecutivi e un punto da errore difensivo di Milkowski. È stata proprio Milkowski a siglare il fuoricampo del 7-2 nel secondo inning, un risultato che ha resistito nonostante l’home run di Bartoli e Milkowski colpita a basi piene nella sesta ripresa. La gara si è conclusa sull’8-3 per Castellana.

Doppiette per Forlì e Pianoro, Collecchio e Rovigo si dividono la posta

L'Italposa Forlì si è presentata in Serie A1 travolgendo due volte Macerata sul campo delle marchigiane. Gara-1 si è risolta in un 14-5 nel quale Cacciamani è stata lanciatrice vincente e l’Italposa è scappata nella seconda metà di match, dopo che Macerata si era trovata anche in vantaggio 4-3 nel quarto inning. A quel punto sono piovuti fuoricampo dalle forlivesi, realizzati da Vigna, Moreland e Spiotta. In mezzo le due Onofri e Laghi hanno contribuito al 14-5. Gara-2 si è chiusa sull’11-1 per manifesta dopo quattro riprese, senza fuoricampo, ma con l’attacco di Forlì che ha creato continui problemi a Carter, con contributi anche da Cacciamani, Giacometti e Matta.

A Pianoro, la Mia Office ha battuto Caronno in entrambe le partite. In gara-1 le Rheavendors hanno ceduto in sei inning di fronte alla notevole continuità offensiva casalinga, con due terzi della squadra coinvolti nei punti realizzati fino all’11-4 finale. Più incerta gara-2: per quattro inning il duello Guevara Limonta‑Picone è stato totale, sullo 0-0. Poi, nel quinto, un errore difensivo ha creato le premesse perché Minardi desse l’1-0 a Pianoro, che ha poi allungato nel sesto con Carati e Di Pancrazio (singoli da uno e due punti rispettivamente). Inutile il singolo da due RBI per Lozada in quota Caronno. Finisce 4-2.

Infine, Collecchio e Rovigo si sono scambiate le vittorie. In gara-1 ha vinto Collecchio per 7-3, in particolare con un big inning da cinque punti di cui sono state protagoniste, nel terzo inning, Sy, Chiesa, Ghergolet e Ponzi (tre singoli‑punto e un triplo da due RBI).

Da segnalare anche, nella quinta ripresa, il brillante solo homer di Chiara Bernardi. Per quel che riguarda gara-2, invece, ha cambiato tutto il 12-3 a favore di Rovigo che ha attivato la manifesta alla quinta ripresa. Proprio quella in cui l’Itas Mutua ha piazzato otto punti con tripli di Amato e Rodrigo Mulet, doppi di Livia Bernardi e Begu, volata di sacrificio di Borracelli e punto su errore difensivo di Collecchio messo a segno ancora da Livia Bernardi.

Il calendario e la formula della Serie A1 2026

La stagione 2026 della Serie A1 di softball vede la partecipazione di dieci squadre, tra cui la Quick Mill Bollate, campione in carica, e la debuttante Lacomes New Bollate. Il campionato è iniziato nel fine settimana tra il 28 e il 29 marzo e si concluderà con la regular season a metà agosto.

Al termine della stagione regolare, le prime quattro classificate accederanno ai play-off, mentre la nona e la decima disputeranno i play-out solo se tra loro ci saranno tre o meno gare di differenza. La finale scudetto, denominata Italian Softball Series, si giocherà al meglio delle cinque partite. Inoltre, la Coppa Italia vedrà la partecipazione delle prime quattro classificate della regular season, con la Final Four programmata per il 29 agosto 2026.