Luciano Spalletti ha celebrato una serata speciale allo Stadium: nel giorno del suo sessantasettesimo compleanno, la Juventus ha travolto il Pisa con un netto 4-0, regalando al tecnico un successo significativo e un momento di festa condivisa con i tifosi.

Una vittoria che vale doppio

La Juventus ha dominato l'incontro, sbloccando il risultato con Cambiaso, raddoppiando con Thuram, e chiudendo la partita con i gol di Yildiz e Boga. Spalletti ha commentato con soddisfazione: “Sono nel posto giusto per festeggiare il mio compleanno, mi mancava solo il regalo che era vedere la squadra sotto la curva e lo hanno fatto: non bisogna parlare di futuro, il contratto non conta tanto”.

Analisi del match e scelte tecniche

Il tecnico ha spiegato che nel primo tempo la squadra faticava a trovare gli spazi e necessitava di muovere il pallone con maggiore velocità, mentre nella ripresa “è migliorato tutto”. Ha precisato di aver sostituito Gatti non per demerito, ma perché “a volte a sinistra si costruisce peggio con uno di piede destro”.

Spalletti ha elogiato le prestazioni di Yildiz e Boga: “Kenan farebbe ancora meglio con una prima punta perché gli leverebbe l’impatto fisico che deve subire, Jeremie dovrebbe essere più cattivo perché capita che sia un po’ molle ma è un attaccante che crea shock e che ha tanta qualità”.

Yildiz, protagonista con un gol, un assist e il premio di migliore in campo, ha dichiarato: “Sono contento per questa vittoria, anche nelle ultime gare avevamo fatto bene pur senza riuscire a fare risultato – e sono qui per fare bene per la squadra: quando il mister mi dice di giocare davanti vado lì, così quando devo stare a destra sto in quel ruolo”.

Anche Thuram ha voluto sottolineare l’importanza del momento: “Crediamo al quarto posto, abbiamo la squadra per farcela – ha affermato il centrocampista – e dobbiamo andare in Champions: è sempre bello quando segni e aiuti la squadra, è stato un piccolo regalo di compleanno per il mister”. Boga ha aggiunto: “Giocare qui è un sogno, spero di rimanere e sono molto contento anche perché arrivavo da un periodo complicato”.

La ripresa del gioco

La Juventus, dopo oltre un mese senza vittorie, ha ritrovato il successo grazie a una ripresa convincente. Cambiaso ha aperto le marcature, seguito da Thuram, Yildiz e Boga, riportando la squadra a ridosso del quarto posto utile per la Champions League. Spalletti ha ribadito che “il futuro si fa se siamo disciplinati giorno dopo giorno a fare tutto quello che serve, a prescindere dagli errori. Non conta tanto un contratto”.