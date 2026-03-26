Taylor Fritz non prenderà parte al Masters 1000 di Montecarlo 2026. Il tennista statunitense, tra i primi dieci del ranking mondiale, ha annunciato la sua rinuncia al primo grande appuntamento stagionale sulla terra battuta a causa di persistenti problemi al ginocchio. La decisione giunge dopo la sua eliminazione agli ottavi del Miami Open per mano di Jiri Lehecka. La scelta è dettata non tanto dal risultato sportivo, quanto dalla necessità di gestire una condizione fisica non ottimale, al fine di prevenire complicazioni e garantire maggiore continuità nei prossimi tornei.

Il fastidio al ginocchio affligge Fritz da tempo, portandolo a fermarsi in vista della lunga stagione sul rosso. Negli anni precedenti, il torneo monegasco gli aveva portato fortuna, con una semifinale nel 2023 e i quarti nel 2022. Tuttavia, la priorità per il giocatore è il recupero completo. Il suo rientro è previsto per il torneo di Monaco di Baviera, dove intende presentarsi al meglio.

La rinuncia per motivi di salute

L’assenza di Fritz si inserisce in un contesto che vede già altre defezioni statunitensi di spicco, come Ben Shelton, non presente nella lista dei partecipanti. Montecarlo, non essendo un torneo obbligatorio, è talvolta saltato da giocatori che preferiscono posticipare l’ingresso nella stagione su terra o gestire il recupero dopo il “Sunshine Double”.

Per Fritz, però, la rinuncia è esclusivamente dovuta a motivi fisici, e non a valutazioni tecniche sulla superficie.

Questa pausa strategica è fondamentale per evitare ricadute e affrontare con maggiore costanza gli impegni futuri. L’obiettivo è un recupero completo per tornare competitivo nei prossimi appuntamenti europei.

La tendinite al ginocchio: un fastidio cronico

Il problema al ginocchio di Taylor Fritz non è nuovo. Il giocatore soffre di una seria tendinite che lo accompagna dalla fine del 2025 e ha condizionato la sua preparazione invernale. Fritz ha dichiarato: “Ho ancora una tendinite piuttosto seria, ed è qualcosa che richiede davvero molto tempo per guarire”. Durante la United Cup, era stato costretto a ritirarsi dal doppio misto per non aggravare la situazione dopo una sconfitta in singolare. La gestione attenta della sua condizione fisica resta la priorità assoluta per l’americano, che mira a prevenire uno stop prolungato e rientrare in campo al massimo delle sue capacità.