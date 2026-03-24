Il PGA Tour si sposta in Texas, a Houston, per il Texas Children’s Houston Open, al Memorial Park Golf Course. In palio 9,9 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. L'australiano Min Woo Lee difenderà il titolo, vinto lo scorso anno con un colpo di vantaggio su Scottie Scheffler e Gary Woodland.

Tra i protagonisti, Scottie Scheffler, numero uno del mondo, torna in gara dopo il ventiduesimo posto nel quinto major stagionale.

Contesto e protagonisti

Fondato nel 1946, il torneo è cruciale per la preparazione al Masters, primo major stagionale, all’Augusta National.

Tra i vincitori illustri: Arnold Palmer, Gary Player, David Duval e Phil Mickelson; Tiger Woods non ha mai trionfato qui.

Oltre a Scheffler e Lee, i fratelli Hojgaard, Brooks Koepka, Wyndham Clark, Tony Finau e Rickie Fowler. Pochi i top ten mondiali (solo Scheffler e Chris Gotterup).

Attese e obiettivi

Min Woo Lee mira a replicare il successo dell'anno precedente, il primo titolo PGA Tour, ottenuto con un colpo di vantaggio su Scheffler e Woodland.

Scottie Scheffler, dopo un risultato deludente nel quinto major, cerca riscatto per il Masters. Il ritorno è un importante banco di prova.

Trionfo di Min Woo Lee nel 2025

Nel 2025, Min Woo Lee conquistò il suo primo titolo PGA Tour al Texas Children’s Houston Open, chiudendo a 20 sotto par (260).

Il successo, con un solo colpo di vantaggio su Scottie Scheffler e Gary Woodland, arrivò al termine di una giornata intensa. Lee, mantenendo la calma sotto pressione, realizzò un putt decisivo dall’esterno del green all’ultima buca. Una giornata mentalmente logorante, ma la vittoria lo rese molto orgoglioso. Il suo approccio finale, “la scelta affidabile”, gli permise di chiudere a pochi centimetri dalla buca, assicurando il par.

La vittoria fu un momento di svolta per Lee, che dimostrò di gestire la pressione e consolidò la sua reputazione tra i giovani talenti.