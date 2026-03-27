Nel prestigioso torneo WTA di Miami, la statunitense Coco Gauff e la bielorussa Aryna Sabalenka hanno conquistato l’accesso alla finale, dominando le rispettive semifinali e confermando il loro status di protagoniste assolute del circuito. Le due giocatrici, rispettivamente testa di serie numero quattro e numero uno del mondo, hanno superato con grande autorità le avversarie, guadagnandosi la possibilità di contendersi il titolo in una sfida molto attesa.

Nella prima semifinale, Coco Gauff ha affrontato la ceca Karolina Muchova, tredicesima favorita del torneo.

Nonostante un avvio in cui Muchova era riuscita a strappare il servizio all’americana nel primo game, Gauff ha rapidamente ripreso il controllo del match. Con una prestazione solida e determinata, la giovane statunitense ha imposto il suo ritmo, chiudendo l’incontro con un netto 6-1, 6-1 in un’ora e trenta minuti di gioco. La sua capacità di reagire immediatamente allo svantaggio iniziale ha permesso a Gauff di dominare completamente i restanti game, lasciando pochissimo spazio all’avversaria.

Sabalenka in finale: superata Rybakina con autorità

Nella seconda semifinale, Aryna Sabalenka ha avuto la meglio sulla kazaka Elena Rybakina, terza testa di serie del tabellone. Sabalenka si è aggiudicata il primo set grazie a un break nel momento decisivo, chiudendo sul 6-4.

Nel secondo set, la numero uno del mondo ha preso subito il largo portandosi sul 2-0, ma ha dovuto fronteggiare una reazione di Rybakina che ha accorciato le distanze fino al 4-2. Sabalenka, tuttavia, non ha concesso ulteriori opportunità e ha chiuso il match sul 6-3, sfruttando il secondo match point dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Entrambe le semifinali sono state caratterizzate da prestazioni definite come vere e proprie “prove di forza”, con le due finaliste che hanno imposto il proprio gioco e la propria superiorità tecnica e mentale sulle avversarie. La finale tra Sabalenka e Gauff si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del torneo, mettendo di fronte la numero uno e la numero quattro del ranking mondiale.

Miami Open 2026: contesto e precedenti significativi

L’edizione 2026 del Miami Open si svolge dal 17 al 29 marzo a Miami, negli Stati Uniti, e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito WTA 1000. Aryna Sabalenka, già detentrice del titolo, conferma così la sua presenza costante ai vertici del tennis mondiale. Un dato interessante riguarda la semifinale tra Sabalenka e Rybakina: si tratta della prima volta dalla semifinale degli US Open 1998 che la numero uno e la numero due del mondo si affrontano prima della finale in un torneo di questa categoria, al di fuori delle WTA Finals. Questo elemento aggiunge ulteriore valore al percorso delle due atlete e sottolinea l’elevato livello di competitività raggiunto dal torneo.