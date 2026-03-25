Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Miami dopo aver superato in un incontro combattuto l'americano Alex Michelsen per 7‑5, 7‑6 (4). L'incontro, durato un’ora e quarantadue minuti, ha visto il numero due del mondo faticare più del previsto. Sinner si è trovato in svantaggio per 2‑5 nel secondo set e successivamente per 1‑3 nel tie‑break decisivo, ma ha saputo reagire con grande determinazione e lucidità, ribaltando la situazione. Ora lo attende un altro tennista di casa, Frances Tiafoe, in un confronto che promette scintille.

I precedenti tra i due giocatori vedono l'italiano in netto vantaggio, con quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta. L’ultimo successo di Sinner contro Tiafoe risale alla finale del prestigioso Masters 1000 di Cincinnati del 2024, un dato che rende il prossimo incontro ancora più interessante e atteso dagli appassionati.

Data e orario del quarto di finale

Il tanto atteso quarto di finale che vedrà impegnato Jannik Sinner è in programma per giovedì 26 marzo. Questa data coincide con un altro importante evento sportivo per l'Italia: la semifinale dei playoff di calcio tra la Nazionale italiana e l'Irlanda del Nord. Al momento, l’unica certezza per gli appassionati di tennis riguarda la giornata in cui si disputerà il match di Miami, mentre l’orario esatto resta avvolto nell'incertezza, con due ipotesi molto diverse tra loro che potrebbero influenzare la visione per il pubblico italiano.

L'incontro potrebbe essere fissato per le ore 18:00 italiane, una fascia oraria pomeridiana più comoda, oppure non prima della mezzanotte italiana, che corrisponde alle 19:00 locali a Miami, considerando il fuso orario di cinque ore di differenza.

La probabile sessione serale a Miami

Vista la presenza di Frances Tiafoe, il “padrone di casa” e beniamino del pubblico locale, è altamente probabile che il match venga inserito nella sessione serale. Questa scelta, spesso dettata da ragioni di audience e spettacolo, implicherebbe che l’incontro tra Sinner e Tiafoe si disputerebbe non prima della mezzanotte italiana. Ciò significa che, per gli appassionati e i tifosi in Italia, la partita andrebbe in scena nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo.

A Miami, invece, sarebbe ancora la serata di giovedì 26 marzo. Questa programmazione notturna aggiunge un elemento di suspense e di fascino per i tifosi italiani, che dovranno fare le ore piccole per seguire l'azzurro.

Il contesto del match e i precedenti con Tiafoe

Il recente successo di Jannik Sinner contro Alex Michelsen ha riaffermato la sua solidità e resilienza anche in situazioni complesse, nonostante alcune imprecisioni riscontrate nel suo diritto. Il prossimo confronto con Frances Tiafoe rappresenta un test significativo per l'italiano, non solo per la posta in palio – l'accesso alle semifinali di un Masters 1000 – ma anche per il bilancio favorevole nei precedenti e il ricordo della finale vinta a Cincinnati nel 2024.

La possibile collocazione del match nella sessione serale, con un orario notturno per l'Italia, non fa che aumentare l'attesa e l'emozione per questo importante appuntamento tennistico. Sarà un'occasione cruciale per Sinner di consolidare ulteriormente la sua posizione nel ranking mondiale e per Tiafoe di cercare il riscatto davanti al proprio pubblico di casa, in un match che si preannuncia avvincente.