I Campionati Italiani di sci di fondo hanno preso il via a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, in un fine settimana d'addio alla disciplina per il campione Federico Pellegrino. L'atleta di Nus, oltre a essere impegnato nella parte organizzativa dell'evento, sarà protagonista di diversi momenti celebrativi, tra cui una serata a lui dedicata e una sciata non competitiva denominata "Eunsemblo à Chicco", che funge da saluto alla sua straordinaria carriera agonistica.

La giornata inaugurale è stata dedicata alle due gare sui 10 km a tecnica libera.

Nella prova maschile, la vittoria è andata a Giovanni Ticcò delle Fiamme Oro, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 23’28"40. Sul podio con lui, Fabrizio Poli del Centro Sportivo Esercito, staccato di 26"7, e Lorenzo Romano del Centro Sportivo Carabinieri, a 32".

In campo femminile, Martina Di Centa ha dominato la competizione, fermando il cronometro a 26’48"60. Sebbene la lettone Patricija Eiduka abbia registrato il secondo miglior tempo a 37"1, il podio tricolore è stato completato da Iris De Martin Pinter (Carabinieri), giunta a 46"8, e Caterina Ganz (Fiamme Gialle), con un ritardo di 1’06".

Assegnati i titoli Under 23

Contestualmente alle gare assolute, sono stati assegnati anche i titoli Under 23.

Tra gli uomini, il successo è andato a Giacomo Pertini (Esercito), che ha preceduto Gabriele Matli (Fiamme Gialle) e Martino Carollo (Fiamme Oro), classificatisi rispettivamente settimo, nono e undicesimo nella graduatoria generale. Nel settore femminile, Iris De Martin Pinter ha conquistato il titolo, superando Virginia Cena e Beatrice Laurent, entrambe delle Fiamme Gialle e presenti nella top ten della classifica assoluta.

Il "Gran Finale" di Federico Pellegrino

L'evento si inserisce nel contesto del "Gran Finale" dedicato a Federico Pellegrino, una grande celebrazione della carriera del campione valdostano che vedrà l'assegnazione di 27 titoli italiani di sci di fondo. Questa manifestazione, fortemente voluta dallo stesso Pellegrino, riunisce oltre 1.400 atleti tra Campionati Italiani Assoluti e Master, Coppa Italia Giovani, Nordic Tor Vda, Fis Popular e gare promozionali Under 14, includendo anche la partecipazione di atleti della nazionale paralimpica di fondo.

Il programma del weekend proseguirà con la 50 km a tecnica classica e le 25 km che assegneranno i titoli giovanili, mentre la giornata di domenica sarà dedicata alla staffetta mista. Il "Gran Finale" si arricchirà della presenza di numerosi protagonisti dello sport italiano e internazionale, tra cui le leggende Stefania Belmondo e Marco Albarello, oltre a circa 50 medaglie olimpiche provenienti da diverse discipline sportive.

Enzo Testolin, Presidente della Regione Valle d'Aosta, ha commentato che "il valore di questa manifestazione va oltre l'aspetto agonistico", evidenziando l'importanza dell'evento. L'Assessore allo sport Giulio Grosjacques ha invece sottolineato il "lavoro straordinario della macchina organizzativa" e il "sistema che sta dando risultati concreti", dimostrando come anche in un territorio come quello valdostano si possa fare sport ad altissimo livello.