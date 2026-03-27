Il Benetton Treviso si prepara a una sfida cruciale in trasferta, affrontando i Glasgow Warriors nella quattordicesima giornata dello United Rugby Championship. L'obiettivo è chiaro: rilanciare le proprie ambizioni di accesso ai playoff, in quella che si preannuncia come una vera e propria "battaglia senza sosta", come avvertito dal pilone Thomas Gallo.

Attualmente, la squadra italiana si trova al dodicesimo posto in classifica, con la necessità di recuperare sette punti per raggiungere l'ottava posizione, l'ultima utile per accedere alla fase finale del torneo.

La recente vittoria casalinga per 31-19 contro gli Ospreys a Monigo ha infuso nuova fiducia nell'ambiente, ma per alimentare concretamente le speranze di playoff, sarà fondamentale dimostrare continuità di prestazioni.

I Glasgow Warriors: un test di alto livello

I Glasgow Warriors si presentano come un avversario di primissimo piano, attualmente in testa alla classifica con un impressionante ruolino di marcia di dieci vittorie e sole tre sconfitte. La formazione scozzese punta a consolidare la propria leadership e a chiudere in vetta la regular season. Per il Benetton Treviso, si tratta di un banco di prova estremamente arduo, contro una squadra nota per la sua capacità di mantenere il possesso del pallone e di imporre ritmi di gioco elevati, mettendo sotto pressione gli avversari per l'intera durata dell'incontro.

Le parole di Thomas Gallo alla vigilia

Alla vigilia dell'incontro, il pilone Thomas Gallo ha espresso la consapevolezza della difficoltà della partita: “Per noi avanti sarà una battaglia senza sosta nelle diverse piattaforme di gioco. Dovremo lavorare con grande attenzione in difesa e farci rispettare sia nel drive che in mischia, specialmente contro una squadra molto rapida e abituata a gestire a lungo il possesso del pallone”. Le sue parole sottolineano l'importanza della prestazione fisica e tattica per contrastare l'aggressività scozzese.

La difficile stagione delle Zebre Parma

Parallelamente all'impegno del Benetton, la situazione delle Zebre Parma nel campionato si presenta decisamente più complessa.

Dopo un avvio di stagione che aveva mostrato segnali incoraggianti, la squadra occupa ora l'ultimo posto in classifica. La recente sconfitta per 36-17 contro gli Scarlets ha aggravato ulteriormente la loro posizione, portando il distacco dal penultimo posto a otto lunghezze. Il prossimo incontro, che le vedrà affrontare l'Ulster, attualmente la terza forza del campionato, si preannuncia come un'altra sfida estremamente ardua. Sarà necessaria una prova di grande carattere per tentare di interrompere la striscia negativa e cercare di dare una svolta a una stagione finora in salita.

United Rugby Championship: contesto e precedenti significativi

Lo United Rugby Championship 2025-26 si conferma un torneo di elevatissima competitività, che vede confrontarsi le migliori franchigie provenienti da Irlanda, Scozia, Galles, Italia e Sudafrica.

Con l'avvicinarsi della fase finale della stagione regolare, ogni singolo punto assume un'importanza cruciale nella determinazione delle squadre che accederanno ai playoff.

Il Benetton Treviso, in passato, ha già dimostrato la capacità di realizzare imprese contro avversari di alto calibro. Un esempio significativo risale alla stagione 2024-25, quando a Monigo riuscì a sconfiggere proprio i campioni in carica Glasgow Warriors con un netto 33-7, ottenendo un prezioso punto di bonus e rafforzando la propria posizione nella corsa alla post-season. Questo precedente offre una prospettiva di speranza e dimostra che il "colpaccio" in trasferta è un obiettivo alla portata dei veneti.