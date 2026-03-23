Stefano Travaglia ha vissuto una domenica da protagonista nel panorama del tennis italiano, imponendosi nel Challenger 75 di Zara, disputato sulla terra battuta croata. Il tennista ascolano, a 34 anni, ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua carriera conquistando il settimo titolo Challenger, un risultato che gli consente di compiere un importante balzo in avanti nella classifica mondiale.

Con questa vittoria, Travaglia si proietta virtualmente al numero 141 del ranking ATP, rispetto al numero 161 dell’ultimo aggiornamento ufficiale. Il ranking non è stato ancora aggiornato a causa della concomitanza con il Masters 1000 di Miami, ma i benefici per l’azzurro saranno visibili con la prossima revisione della classifica.

La sua posizione potrebbe comunque subire leggere variazioni, dato che altri tornei Challenger sono ancora in corso.

Un successo che conferma la maturità agonistica

Il percorso di Travaglia nel torneo di Zara si è concluso con la vittoria in finale, favorita dal ritiro dell’avversario Arthur Géa. Questo successo rappresenta un segnale importante per il tennista marchigiano, che aveva raggiunto il best ranking di numero 60 del mondo nel febbraio 2021. Oggi, grazie a questa affermazione, Travaglia dimostra di aver ritrovato una solidità e una maturità agonistica che gli permettono di guardare nuovamente con ambizione alla top 100 mondiale.

Il torneo di Zara, giunto alla sua sesta edizione e parte dell’ATP Challenger Tour 2026, ha visto la partecipazione di numerosi giocatori di rilievo.

Travaglia, accreditato della quarta testa di serie, ha saputo sfruttare al meglio le proprie qualità sulla terra battuta, confermandosi tra i protagonisti del circuito Challenger.

Il contesto del torneo e i protagonisti

L’edizione 2026 dello Zadar Open si è svolta dal 16 al 22 marzo a Zara, in Croazia. Oltre al successo di Travaglia in singolare, il torneo ha visto la vittoria in doppio della coppia formata da Gonzalo Escobar e Nino Serdarušić. Nel tabellone principale erano presenti diversi giocatori, tra cui Enrico Dalla Valle, che ha ricevuto una wildcard. Le teste di serie del torneo comprendevano atleti come Zsombor Piros, Kyrian Jacquet e Arthur Géa, quest’ultimo costretto al ritiro nella finale contro Travaglia.

Il risultato ottenuto da Travaglia rappresenta un nuovo punto di partenza nella sua carriera, con l’obiettivo dichiarato di rientrare tra i primi cento giocatori del mondo. Il successo a Zara conferma la vitalità del movimento tennistico italiano anche nei tornei Challenger, dove l’esperienza e la determinazione possono ancora fare la differenza.