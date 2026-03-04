Mercoledì 4 marzo si disputa la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia. La corsa, valida come prova della Coppa Italia delle Regioni, si estende su un percorso di 192 chilometri e 2.900 metri di dislivello. La competizione sarà seguita in diretta testuale da OA Sport a partire dalle 14.00.

Un tracciato innovativo e impegnativo

Per la prima volta la gara prende il via da Albenga, con un tratto iniziale in linea che include la storica salita della Cipressa (5,65 km al 4,1% medio), seguita da Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta.

Al ritorno a Laigueglia, i corridori affronteranno Colla Micheri (1,95 km all’8,6% medio, con punte al 14%), il Testico (7 km al 4,6%) e la Cima Paravenna (7,4 km al 5,3%). Il percorso prevede infine un circuito finale di tre giri che comprende Colla Micheri e Capo Mele, con l’ultima ascesa a circa 9 km dall’arrivo, situato sul lungomare in Corso Badarò.

Favoriti e attesi protagonisti

Tra i corridori più attesi figurano Christian Scaroni (XDS Astana Team), reduce da tre vittorie stagionali, e Antonio Tiberi (Bahrain–Victorious), in grande forma dopo il secondo posto e una vittoria di tappa all’UAE Tour. Richard Carapaz (EF Education–EasyPost), alla sua prima gara stagionale, è considerato il favorito principale.

Completano il trio di riferimento David Gaudu e Romain Grégoire (Groupama–FDJ United). Altri nomi da tenere d’occhio sono Antonio Morgado (UAE Team Emirates), Michael Storer e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Lorenzo Rota (Lotto–Intermarché), Marco Frigo, Andrea Vendrame, Alex Aranburu (Cofidis) e Santiago Buitrago (Bahrain–Victorious).

Diretta e copertura mediatica

Non è prevista alcuna diretta televisiva o streaming della gara. Tuttavia, la Rai Sport trasmetterà una differita alle 17.55. Sarà inoltre disponibile una trasmissione sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico a partire dalle 17.00. Per chi desidera seguire la corsa in tempo reale, OA Sport offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto.

Il contesto della corsa

Il Trofeo Laigueglia 2026 rappresenta una delle classiche di apertura della stagione ciclistica italiana e fa parte del calendario UCI ProSeries. Il percorso rinnovato, con la partenza da Albenga e l’inserimento della Cipressa, conferisce alla corsa un carattere più selettivo e strategico. Questo tracciato è ideale per testare la condizione dei corridori in vista delle grandi classiche primaverili.