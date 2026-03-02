Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 20:45, Udinese e Fiorentina si affronteranno al Bluenergy Stadium di Udine per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La squadra viola giunge a Udine forte di una striscia positiva di tre risultati utili consecutivi, mentre l’Udinese è alla ricerca di un riscatto dopo tre sconfitte di fila.

Le scelte di Vanoli e le assenze viola

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, dovrà fare i conti con diverse assenze. Solomon e Lezzerini sono indisponibili per infortunio, mentre Dodo è squalificato. Gosens è a disposizione ma potrebbe scendere in campo con una maschera protettiva.

Gudmundsson, reduce da un problema alla caviglia, è in predicato di tornare tra i titolari. Rispetto alla gara di Conference League, dovrebbero rientrare dall’inizio Ranieri e Parisi, con Fortini favorito su Dodo (Comuzzo rappresenta un’alternativa). In cabina di regia tornerà Fagioli. In attacco, Kean sarà supportato da Harrison e Gudmundsson, a meno che non vengano preferiti Fabbian o Fazzini.

Le parole di Runjaic e le scelte bianconere

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha dichiarato: “Dovremo mettere la giusta intensità e andare a cercarci la fortuna. È un fattore importante nel calcio: se si lavora bene si può portarla dalla propria parte. Nelle ultime partite non abbiamo raccolto buoni risultati, ma gli avversari non hanno sempre fatto meglio di noi”.

Ha aggiunto che la squadra “si sta allenando con applicazione e che è in buone condizioni fisiche”. Il rientro di Keinan Davis è considerato importante: “È positivo che sia tornato in gruppo, non ha avuto fastidi e ho visto la sua voglia. È uno dei nostri leader, ha qualità uniche nella rosa. Non so se partirà titolare, abbiamo provato diverse soluzioni, ma sono certo che darà un grande contributo”. Anche Kamara è convocato e rappresenta un recupero importante per esperienza e carisma. Sul giovane Atta, Runjaic ha invitato a non caricarlo di pressione: “Ha già giocato più minuti dell’intero scorso anno”.

Probabili formazioni

Udinese (3‑4‑2‑1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo.

Allenatore: Runjaic.

Fiorentina (4‑1‑4‑1): De Gea; Fortini, Pongračić, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

Iniziative e ricordo di Astori

La gara sarà preceduta da iniziative dedicate alla prevenzione cardiologica. Queste iniziative sono promosse da Fiorentina, Udinese, Lega Serie A e dall’associazione intitolata a Davide Astori, in occasione dell’ottavo anniversario della sua scomparsa, avvenuta in ritiro con la squadra a Udine.

Contesto e classifica

La partita si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine alle 20:45. L’Udinese è reduce da tre sconfitte consecutive e punta a invertire la rotta, mentre la Fiorentina, con 24 punti in classifica, cerca di allontanarsi dalla zona rossa grazie alla recente striscia positiva.