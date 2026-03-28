La Settimana Coppi&Bartali 2026 entra nel vivo con la sua quarta tappa, una frazione decisiva e particolarmente mossa che promette spettacolo. Oggi, la corsa, parte integrante del prestigioso circuito della Coppa delle Regioni, vedrà i ciclisti affrontare un percorso di 159,6 chilometri. La partenza è fissata a Ponte di Piave, mentre l'arrivo è previsto nella suggestiva località di Valdobbiadene, nota per i suoi paesaggi collinari.

Il tracciato odierno si presenta con una prima parte relativamente tranquilla. Nei primi 90 chilometri, infatti, il gruppo percorrerà un tratto quasi interamente pianeggiante, con l'unica eccezione dell'ascesa di Asolo, una salita breve ma impegnativa di 1,6 chilometri con una pendenza media del 6,3%.

È dopo questo segmento che la corsa cambierà volto, introducendo una serie di asperità che potrebbero rimescolare le carte.

Il Percorso Dettagliato: Salite e Circuito Finale

La seconda metà della tappa sarà caratterizzata da un susseguirsi di salite che metteranno alla prova la resistenza dei corridori. I ciclisti affronteranno in successione la salita di San Michele di Feletto, lunga 1,5 chilometri con una pendenza media del 5,1%, seguita dal Rolle, un'ascesa di 2,2 chilometri al 3,2% di pendenza media. Non mancherà poi il Combai, un tratto di 3,1 chilometri con una pendenza media del 5%, che rappresenta uno dei punti più sfidanti della giornata.

Dopo una fase di lunga discesa, il gruppo si dirigerà nuovamente verso Valdobbiadene, affrontando una breve ma significativa risalita di 1,4 chilometri al 3,2%.

Questa ascesa condurrà direttamente all'ingresso nel circuito finale, un anello di 13,4 chilometri da ripetere più volte, dove le strategie di squadra e gli attacchi individuali potrebbero rivelarsi determinanti per la vittoria di tappa.

La Classifica Generale e i Protagonisti Attesi

Alla vigilia di questa tappa cruciale, la classifica generale vede in testa Mauro Schmid del Team Jayco AlUla. Il corridore svizzero detiene un esiguo vantaggio di soli due secondi, il che rende la sua leadership tutt'altro che consolidata. Alle sue spalle, a pari merito, si trovano due avversari temibili: Tommaso Dati (Team UYKO), che ha dimostrato la sua forza conquistando la vittoria nella tappa di ieri, e Axel Laurance (Ineos Grenadiers), il trionfatore della prima frazione di questa edizione.

Considerando il profilo altimetrico particolarmente ondulato e la presenza di numerose salite brevi, gli esperti prevedono che questa tappa possa essere terreno fertile per le fughe da lontano. È altamente probabile che l'arrivo a Valdobbiadene non veda un gruppo compatto, bensì un gruppetto ristretto di corridori che si giocheranno la vittoria, rendendo la frazione imprevedibile e avvincente fino all'ultimo metro.

Orari di Partenza e Copertura Live

Gli appassionati potranno seguire l'inizio della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026 da Ponte di Piave, con il via ufficiale fissato per le ore 11:45. Per chi desidera non perdere neanche un istante dell'azione, OA Sport offrirà una diretta testuale live dell'intera frazione.

Il collegamento inizierà a partire dalle ore 13:30, con aggiornamenti minuto dopo minuto che garantiranno di vivere ogni emozione della corsa, dalle fughe agli attacchi decisivi, fino al traguardo finale.

La Settimana Coppi&Bartali 2026: Il Contesto della Corsa

La Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2026 celebra la sua quarantunesima edizione, confermandosi un appuntamento fisso e di rilievo nel calendario ciclistico internazionale. La corsa è valida come prova del circuito UCI Europe Tour, rientrando nella categoria 2.1, un indicatore del suo prestigio e del livello competitivo degli atleti partecipanti. L'evento si sviluppa su un arco temporale di cinque giorni, dal 25 al 29 marzo 2026, coprendo una distanza totale di 819,7 chilometri.

Il percorso complessivo di questa edizione ha preso il via da Barbaresco, in Piemonte, e si concluderà a Gemona del Friuli. La tappa odierna, la quarta, che collega Ponte di Piave a Valdobbiadene per 159,6 chilometri, si inserisce in questo contesto come una delle frazioni chiave, capace di influenzare significativamente gli equilibri della classifica generale e di offrire spunti importanti per gli specialisti delle corse a tappe.